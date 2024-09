Route over Domplein in Utrecht voor fietsers en ov is volgens gemeente onmisbaar

De route die over het Domplein loopt voor fietsers en het openbaar vervoer is volgens de gemeente Utrecht onmisbaar. Dat schrijft het college op vragen vanuit de gemeenteraad over de invulling van het plein. Een paar maanden geleden werd al duidelijk dat er verschillende dillema’s liggen over het gebruik van het Domplein.

De geboortegrond van Utrecht, zo mag het Domplein wel getypeerd worden. De gemeente heeft samen met bewoners en andere partijen twee jaar gewerkt aan een zogenoemd gebiedsprofiel. Toen het profiel klaar was, gaf het college aan dat de gedachten en standpunten over de inrichting, het gebruik en het beheer van het Domplein te veel uiteenlopen en dat het gemaakte profiel geen beleid gaat vormen.

Er zijn wensen en voorstellen die botsen met het beleid van de gemeente en er is geen geld. DUIC schreef daar al eerder uitgebreid over. Een van de knelpunten ging over het mobiliteitsbeleid.

Vragen

Het was voor CDA, D66 en ChristenUnie reden om in de pen te klimmen en om opheldering te vragen bij het college van B&W. Een van de dillema’s gaat over het gebruik van het plein als belangrijke fietsroute, en als locatie voor fietsparkeren. Zo kan de kwaliteit van het plein, als verblijfsplek, mogelijk beter worden als er minder verkeer rijdt.

De gemeente laat weten dat het verkeer de afgelopen jaren al sterk is teruggebracht, maar dat het Domplein juist een van de voornaamste fietsroutes is door de binnenstad. Helemaal sinds het voetgangersgebied in andere delen van de binnenstad is uitgebreid. “Wij kunnen deze route voor fietsers en openbaar vervoer dus niet missen. Ook omdat de alternatieven, zoals de route via de Nieuwegracht en Achter Sint Pieter, minder comfortabel zijn, minder goed in het fietsnetwerk liggen en forse investeringen vragen.”

Over het parkeren van fietsen schrijft het college: “De parkeerbehoefte op het Domplein is structureel te hoog voor het aantal beschikbare plekken. We kunnen de fietsparkeerplekken op het Domplein simpelweg niet missen. We onderzoeken wel alternatieve locaties aan de randen van het Domplein om extra fietsenrekken te plaatsen.”