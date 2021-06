Rover Utrecht na drie trambotsingen in regio: ‘Spoorbomen bij overwegen en onderzoek naar nieuwe tramstellen’

Reizigersorganisatie Rover is geschrokken van de drie aanrijdingen tussen trams en kruisend autoverkeer die in korte tijd in Utrecht plaatsvonden. Rover roept de provincie en betrokken gemeenten, waaronder Utrecht, nu in een brief op spoorbomen bij overwegen te plaatsen en onderzoek te doen naar de nieuwe tramstellen.

“De aanrijdingen tussen tram en auto in maart (Utrecht) en april en mei (Nieuwegein) maakten grote indruk”, aldus Rover. “Bij de meest recente aanrijding zijn behalve de inzittenden van de auto ook de trambestuurder en enkele passagiers gewond geraakt.” De reizigersorganisatie vraagt de betrokken gemeenten nu om passende maatregelen te nemen voor de veiligheid van tramreizigers, personeel en andere verkeersdeelnemers.

Een van de maatregelen zou het plaatsen van zogenoemde automatisch halve overwegbomen (AHOB’s) kunnen zijn. Deze overwegbomen staan bijvoorbeeld al bij de Koningsweg in Utrecht en bij overwegen in IJsselstein. De fysieke barrière zou ervoor zorgen dat automobilisten niet in staat zijn op de overweg te belanden als er een tram aankomt.

Rover wil ook dat er onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak van het uit de rails raken van de nieuwe lagevloertrams. Als dat nodig blijkt, wil de reizigersorganisatie dat de constructie wordt aangepast.

Maximaal inspannen

“U dient zich allen maximaal in te spannen om het vertrouwen van de reiziger in een veilig openbaar vervoer te herstellen”, schrijft Rover Utrecht. Volgens Rover staat het gevoel van veiligheid op dit moment onder druk, waardoor reizigers mogelijk kiezen voor een ander vervoersmiddel.

Het plaatsen van AHOB’s zou een belangrijke stap kunnen zijn in herstel van vertrouwen, denkt Rover. Ook zou dat garantie bieden dat de tram onverstoord kan blijven rijden zonder schade, ongevallen en vertragingen.