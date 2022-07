Rover wil compensatie voor reizigers vanwege werkzaamheden tussen Utrecht en Geldermalsen

Treinreizigers die vanwege de werkzaamheden tussen Utrecht en Geldermalsen te maken krijgen met lange wachttijden en omreisroutes, moeten ruimhartig worden gecompenseerd. Dat vindt reizigersvereniging Rover. De NS riep reizigers op dat traject tussen 14 juli en 5 augustus te mijden, vanwege werkzaamheden en een tekort aan vervangende bussen.

De intercity’s tussen Utrecht en ’s-Hertogenbosch kunnen komende weken niet rijden, evenals de sprinters tussen Houten en Geldermalsen. De grootschalige werkzaamheden in combinatie met het tekort aan chauffeurs en bussen, leidt ertoe dat de NS reizigers adviseert om het traject te mijden.

“De reiziger mag zelf zoeken naar een oplossing”, zegt reizigersvereniging Rover. Omdat de omreisroute via Breda of Arnhem lang is, wil Rover dat reizigers die omreizen gecompenseerd worden met de ‘geld terug bij vertraging’-regeling. Rover vraagt verder om ‘coulant om te gaan’ met claims voor extra kosten die reizigers maken als ze gebruik moeten maken van ander vervoer.

Rover wil tot slot dat er goede reisinformatie komt. “Zo worden reizigers op dit moment in de reisplanner alleen verwezen naar de bussen, waarvan er dus een tekort is. Indien de reisplanners niet kunnen worden aangepast, zou NS bijvoorbeeld kunnen zorgen dat medewerkers op het station klaarstaan om de juiste adviezen en begeleiding te bieden.”