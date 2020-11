Rowdy onterecht opgepakt op Utrecht Centraal: ‘Kreeg mitrailleur tegen m’n kop’

Een van de mannen die dinsdagavond onterecht werd opgepakt op station Utrecht Centraal heeft bij RTL Nieuws zijn verhaal verteld. De 56-jarige Rowdy Pownall: “Ik heb een mitrailleur tegen m’n kop gehad.”

Zwaar bewapende agenten ontruimden dinsdagavond station Utrecht Centraal. Volgens de politie was er sprake van een dreigende situatie. Er werden twee verdachten aangehouden.

De volgende dag moest de politie bekennen dat er een fout was gemaakt. De twee mannen waren onterecht opgepakt en er was geen dreigende situatie geweest.

Een van die mannen is Rowdy Pownall (56) uit Den Haag. Pownall is manager van een kledingwinkel in Utrecht en hij was dinsdagavond na een dag werken onderweg naar huis. Hij zat in de trein op station Utrecht Centraal toen hij opeens overal politie zag.

‘Handen op je hoofd’

Dinsdagavond was er bij de politie een melding binnengekomen over een mogelijke dreigende situatie. Al het treinverkeer werd stilgelegd en zwaar bewapende agenten kamden het station uit.

Het arrestatieteam viel de trein binnen waar Pownall inzat. Tegen RTL Nieuws vertelt hij wat er gebeurde: “Een agent begon tegen me te schreeuwen: zitten jij, handen op je hoofd! Ik dacht dat ik in een foute film beland was. Ik werd in de boeien geslagen en kreeg zelfs een mitrailleur tegen m’n kop.”

Hij werd gearresteerd en meegenomen naar het bureau waar hij later op de avond ook weer vrijgelaten werd. De politie had een fout gemaakt. Pownall en de tweede gearresteerde man waren geen verdachten meer en mochten gaan. De politie laat aan RTL weten dat er redenen waren om de mannen op te pakken. Bij nader onderzoek bleek dat de mannen echter niks fout hadden gedaan. Er is contact met de mannen voor nazorg.