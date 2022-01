Ruim 1.150 Utrechtse ouders zeggen slachtoffer van toeslagenaffaire te zijn

Inmiddels hebben 1.153 Utrechtse ouders aangegeven slachtoffer te zijn van de toeslagenaffaire. Van 954 personen is vastgesteld dat zij ook daadwerkelijk gedupeerd zijn. De mate waarin Utrechters zijn benadeeld loopt volgens de gemeente sterk uiteen.

De toeslagenaffaire heeft voor veel leed gezorgd. Een grote groep ouders is jarenlang door de belastingdienst gecriminaliseerd en financieel te gronde gericht. Zij werden onterecht bestempeld als fraudeur van kinderopvangtoeslag, waardoor zij enorme schulden opbouwden.

Daardoor ontstond een sneeuwbaleffect van geldproblemen, stress, problemen in het gezin, werkloosheid en gezondheidsproblemen. “Gedupeerde Utrechters geven aan dat hun leven is ‘kapotgemaakt’ of ‘volledig mislukt’ door de toeslagenaffaire”, schrijft het college in een brief aan de raad.

UHT

Inmiddels hebben 1.153 ouders zich tot nu toe gemeld bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) van de belastingdienst. De 954 Utrechters, waarvan is vastgesteld dat zij slachtoffer zijn, hebben een compensatie gekregen van 30.000 euro.

Een beperkt deel hiervan heeft ook een zogenoemde integrale behandeling gekregen waarbij de UHT uitzoekt wat er precies is misgegaan en er is gekeken of de persoon recht heeft op meer dan 30.000 euro. De gemeente schat in dat zo’n 10 procent van deze integrale behandelingen zijn afgerond.

Overige ouders

Van de overige 199 Utrechtse ouders die zich hebben gemeld zijn er 16 niet als gedupeerd aangemerkt. De andere 183 ouders wachten op een integrale behandeling, waarbij zij mogelijk alsnog als gedupeerde worden gezien. “Een deel van deze gezinnen heeft op dit moment acute geldproblemen, waarmee we hen zo goed mogelijk helpen”, aldus de gemeente.

Daarnaast schrijft het college dat de mate waarin Utrechters gedupeerd zijn in de toeslagenaffaire sterk uiteenloopt. Een aanzienlijk deel zou minder dan 30.000 euro schade hebben geleden. Met de compensatie kunnen zij volgens de gemeente een nieuwe start maken. “Deze ouders hebben relatief minder vaak behoefte aan ondersteuning of begeleiding.”

Druppel

Voor een deel van de ouders zou de 30.000 euro compensatie slechts een druppel op de gloeiende plaat zijn. Zo zijn er in Utrecht voorbeelden van gezinnen die hun huis, baan en alle bezittingen zijn kwijtgeraakt. “In sommige gezinnen werd het loon dat kinderen met bijbaantjes verdienden afgedragen aan de Belastingdienst om maar van de schulden af te komen.”

Zij konden volgens de gemeente geen kleren kopen, niet meedoen aan sport of sociale activiteiten en hadden soms zelfs geen geld voor eten. Er zijn ook ouders die hun kinderen hebben ondergebracht bij familie omdat zij geen kinderopvang meer kregen en wel moesten werken om de schuld aan de belastingdienst af te betalen. “Zij hebben veel schade geleden en kunnen pas verder met hun herstel na de integrale behandeling en een aanvullende schadevergoeding.”