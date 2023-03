Ruim 1100 stempassen in Utrecht niet bezorgd; gemeente doet aangifte

In Utrecht zijn 1160 stempassen nooit bij bewoners aangekomen. Uit onderzoek door PostNL blijkt dat er een bezorger is geweest die de post niet heeft bezorgd. De gemeente gaat aangifte doen.

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen behoren alle mensen die mogen stemmen een stempas te ontvangen. Bij verschillende straten in onder meer Overvecht en Voordorp in Utrecht zijn die echter nooit bezorgd. In deze straten wonen in totaal 1160 kiezers.

Het is onduidelijk wat er met de stempassen is gebeurd. Uit onderzoek van PostNL blijkt wel dat een bezorger zijn werk niet heeft gedaan en de post niet bezorgd heeft. De burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma, laat weten: “Ik neem het niet bezorgen van de stempassen hoog op. Gezien de ernst van de situatie wordt dan ook aangifte gedaan bij de politie.”

De kiezers krijgen allemaal een nieuwe stempas thuisgestuurd. De gemeente benadrukt dat daarmee alle oud stempassen ongeldig worden verklaard. Daarmee wordt voorkomen dat er gefraudeerd kan worden met de oude stempas.