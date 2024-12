Ruim 130 huurders krijgen sleutel van huis op Befu-terrein in Utrecht, maar infrastructuur is niet op orde

Meer dan 130 huurders krijgen deze maand de sleutel van de nieuwbouwhuizen op het Befu-terrein in Utrecht, maar tegelijkertijd is de infrastructuur in het gebied nog niet op orde. Omdat deze nieuwe bewoners willen verhuizen waarschuwt de gemeente voor onder meer parkeeroverlast in de omgeving.

Op het Befu-terrein, de plek waar vroeger de Betonmortel Fabriek Utrecht (Befu) was te vinden, zijn ruim 130 tijdelijke huizen gebouwd. Het idee is dat deze een, twee en driekwamerwoningen maximaal tien jaar blijven staan. Deze maand kregen de nieuwe bewoners de sleutel.

De bouw van de woningen is dus afgerond, maar dat geldt niet voor de aanleg van de bestrating, trottoirs en parkeervakken. Voor de mensen die gaan verhuizen zijn er ‘enkele’ laad- en losplekken. “Let op, dit zijn geen parkeerplaatsen maar alleen bedoeld voor tijdelijk gebruik”, schrijft de gemeente Utrecht in een brief aan omwonenden.

Begrip

Daarnaast zegt de gemeente dat er tijdelijk minder parkeerplaatsen in de omgeving beschikbaar zullen zijn. Ook wordt het de komende weken drukker in het gebied vanwege de verhuizingen. “We begrijpen dat dit wat overlast veroorzaakt voor omwonenden, ondernemers en bezoekers.”

De gemeente schrijft tot slot dat de aanleg van trottoirs en parkeervakken nu prioriteit heeft. “We doen er alles aan om de werkzaamheden zo snel mogelijk uit te voeren en we leveren de parkeerplaatsen op zodra het kan. Tot die tijd vragen wij begrip.”