Ruim 160 stemlokalen openen woensdag in Utrecht; bekijk hier waar ze allemaal te vinden zijn

Ruim 160 stemlokalen zijn woensdag in Utrecht geopend voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen. Het stembureau op station Utrecht Centraal opent al om 06.45 uur en alle overige lokalen gaan om 07.30 uur open. De inwoners die voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht stemmen kunnen op slechts twee plekken terecht in de gemeente.

Alle stemgerechtigde Utrechters mogen woensdag voor de Provinciale Staten- en de waterschapsverkiezingen hun stem uitbrengen en dit kan op meerdere plekken in de stad. In de meeste Utrechtse wijken worden tussen de tien en twintig stemlokalen geopend. In Vleuten-De Meern kunnen mensen echter op 25 plekken hun stemmen uitbrengen.

De meeste inwoners van de gemeente Utrecht stemmen woensdag voor het bestuur van het waterschap Stichtse Rijnlanden, maar er zijn ook Utrechters die wonen in het gebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Deze inwoners kunnen alleen bij de stembureaus in zorgcentrum Zuylenstede aan de Perudreef en in verpleeghuis Rosendael aan de Indusdreef hun stem uitbrengen.

Stemmal

Blinden en slechtzienden kunnen terecht bij het stemlokaal in het stadskantoor, waar de mensen gebruik kunnen maken van een zogenoemde stemmal. Bij het stembureau bij het College voor de Rechten van de Mens is een gebarentolk aanwezig voor personen die doof of slechthorend zijn.

Mensen kunnen tot uiterlijk 21.00 uur hun stemmen uitbrengen. Op deze kaart zijn alle stemlokalen in de gemeente Utrecht te vinden. Ook is hierop te zien hoe druk het is per stembureau. Utrechters die nog niet weten op welke partijen ze gaan stemmen kunnen hier hulp vinden bij het maken van een keuze.