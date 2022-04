Ruim 1900 Oekraïense vluchtelingen geregistreerd in Utrechtse Jaarbeurs

Ook deze week hebben zich weer honderden Oekraïense vluchtelingen gemeld in Utrecht. In totaal hebben 1913 mensen zich in de Jaarbeurs geregistreerd, van wie er 696 nu in de stad verblijven. Dat blijkt uit cijfers die de gemeente vandaag heeft gedeeld.

Vorige week lag dat aantal nog op 1.665 mensen, de week ervoor nog op 1.429. Verder meldt de gemeente dat er net zoals vorige week in de stad geen opvangplekken beschikbaar zijn bij hotels of op gemeentelijke locaties.

Er zijn nog wel ongeveer 90 plekken vrij bij gastgezinnen, hetzelfde aantal als vorige week. “Deze zullen worden ingezet voor vluchtelingen die nu al in Utrecht verblijven en een nieuwe tijdelijke plek nodig hebben”, schrijft de gemeente. “De capaciteit van de crisisnoodopvang is voldoende.”

163 mensen worden in Utrechtse hotels opgevangen. De gemeente zoekt naar een locatie waar ze langer kunnen blijven. 79 mensen verblijven nu in gemeentelijke locaties en 377 bij gastgezinnen. Ongeveer 250 mensen verblijven ergens anders, zoals in het Prinses Máxima Centrum of in een eigen accommodatie.

Leefgeld

Ook meldt de gemeente dat er sinds deze week wordt gewerkt met een landelijke regeling wat betreft het leefgeld. “Het grootste verschil met de tijdelijke regeling is dat vluchtelingen die bij een gastgezin verblijven, nu een aanvullend vast bedrag krijgen. Een ander verschil is dat vluchtelingen die in een opvang van de gemeente verblijven waar de maaltijden al verzorgd worden, geen geldbedrag voor maaltijden krijgen.”

De gemeente bekijkt de komende tijd of deze regeling goed werkt. Tot gisteren zijn er 402 passen met leefgeld verstrekt voor 941 Oekraïense vluchtelingen.

