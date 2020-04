Ruim 2.000 huishoudens in Utrechtse wijk Lombok zaten zonder stroom

In meerdere Utrechtse wijken is maandagmiddag de stroom uitgevallen. Bij verreweg de meeste huishoudens was het probleem snel verholpen, maar 2.077 woningen in Lmbok moesten het iets langer zonder elektriciteit doen.

Een woordvoerder van Stedin zei dat het probleem om 12.28 uur begon. Toen zaten ruim 17.300 Utrechtse huishoudens zonder stroom. Voor verreweg de meeste mensen was het probleem zes minuten later alweer opgelost.

Op sociale media reageerden veel mensen op het uitvallen van de elektriciteit. Hieruit blijkt dat naast Lombok ook Zuilen en Oog in Al het zonder stroom moesten doen. Later speelde het probleem zich alleen nog in Lombok af.

Update: Stedin meldt dat de stroomstoring in Lombok om 14.29 uur is verholpen. De oorzaak was een defecte kabel.

Stroom uitgevallen in Utrecht. Apocalyps nabij. — Steven van der Jagt (@StevenJagt75) April 20, 2020