Ruim 20.000 euro opgehaald voor Boek Arjan den Boer: ‘Ongelofelijk’

Bij de crowdfundingsactie voor het boek dat publicist Arjan den Boer samen met DUIC uitbrengt is inmiddels ruim 20.000 euro opgehaald. Hiermee is ook het tweede doel van de actie gehaald.

In eerste instantie was het de bedoeling om 12.500 euro op te halen. Dat doel werd al snel behaald. Daarna is het streefbedrag verhoogd naar 20.000 euro en ook dat bedrag is binnengekomen. Meer dan 600 donateurs hebben hieraan bijgedragen. “Ongelofelijk”, zegt Arjan den Boer in een reactie op het behalen van het tweede streefbedrag.

Het is een langgekoesterde wens van DUIC en Arjan den Boer om zijn verhalen die hij maakt in de serie Vergeten Gebouwen te bundelen in een boek. Met het succes van de crowdfundingsactie komt dat boek er ook. Met het extra geld kunnen meer exemplaren worden gedrukt. Ook wordt gedacht aan een expositie tijdens de boeklancering.

Bijzondere gebouwen

In het boek komen maar liefst dertig Utrechtse gebouwen aan bod. Het zijn stuk voor stuk bijzondere constructies waar iedereen zomaar aan voorbij loopt of fietst. Het zijn niet de bekende monumenten van de stad, maar de panden waarvan bijna niemand het verhaal kent.

Arjan den Boer selecteerde en bewerkte voor het rijk geïllustreerde boek gebouwen uit de periode 1850-1940. Eerder publiceerden wij al de lijst met de gebouwen die worden behandeld in het boek.

De actie om geld op te halen voor het boek loopt overigens nog steeds door. Het boek Vergeten Gebouwen in Utrecht 1850 – 1940 is hier te bestellen.