Ruim 400 extra fietsparkeerplekken in parkeergarage op de Springweg

In parkeergarage Springweg zijn twee nieuwe fietsenstallingen geopend. Het gaat om een pop-up fietsenstalling met 260 plekken en een buurtstalling, samen goed voor 410 extra fietsparkeerplekken. Daarmee komt er tijdelijk meer ruimte voor fietsen in de binnenstad, ook voor grotere modellen zoals bakfietsen en aangepaste fietsen.

Met de opening van de fietsenstalling in parkeergarage Springweg verdwijnt wel de pop-up stalling op de Mariaplaats. De nieuwe pop-upstalling in de parkeergarage is geopend op vrijdag en zaterdag van 09.00 tot 23.00 uur, en op zondag van 11.30 tot 19.00 uur.

Daarnaast is er een nieuwe buurtstalling geopend met plek voor 150 fietsen. Deze is 24 uur per dag toegankelijk voor Utrechters met een abonnement. Een standaard jaarabonnement kost 54,18 euro. Voor een bakfiets of ander groot model geldt een tarief van 108,38 euro per jaar.

Nieuwe inrichting

Parkeergarage Springweg blijft nog tot 2028 in gebruik. Daarna krijgt het gebied een nieuwe inrichting. Tot die tijd wordt de ruimte gebruikt voor zowel auto- als fietsparkeren.