Ruim 4800 nieuwe Utrechters: grotendeels door natuurlijke aanwas

Er zijn vorig jaar ruim 4800 nieuwe inwoners van de stad Utrecht bijgekomen. In tegenstelling tot andere steden gebeurde dit voor meer dan de helft door natuurlijke aanwas; er werden meer Utrechters geboren dan er stierven.

De gehele Nederlandse bevolking groeide in 2019 tot ruim 17,4 miljoen inwoners. Er kwamen daarmee ongeveer 132.000 inwoners bij. De meeste inwoners, in absolute zin, kwamen erbij in de grote steden. In verhouding tot het aantal inwoners groeide Almere van de top 10 steden het hardst.

In Utrecht kwamen er ruim 4800 nieuwe mensen bij. Utrecht werd lang de snelst groeiende stad van Nederland genoemd, maar moest die titel al eerder inleveren. Wel opvallend is dat de groei in de Domstad vooral komt door natuurlijke aanwas, er worden meer mensen geboren dan dat er stierven. Bij andere steden komt de groei vooral voort uit migratie.