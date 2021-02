Ruim 500 bezoekers bij het eerste evenementenexperiment in Utrecht

Het is voor sommige aanwezigen nog even wennen maar ruim 500 gasten zijn maandagmiddag samengekomen in het Beatrix Theater in Utrecht. Het is het eerste evenement in een serie praktijktesten waarbij gekeken wordt hoe er weer bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden.

Al bijna een jaar zijn er nauwelijks meer evenementen. Sinds de coronacrisis uitbrak vorig jaar maart zijn grote bijeenkomsten uit den boze, maar nu is er dus ruimte voor experimenten. De eerste vindt plaats in Utrecht.

Met 500 anderen aanwezig bij #Back2Live Een van de testbijeenkomsten die de komende maand georganiseerd worden. Iedereen vooraf getest en over 5 dagen weer. Allemaal bewegingscensor. Opening door ⁦@MonaKeijzer⁩ in ⁦@BeatrixTheater⁩ pic.twitter.com/vMZdSwhO4f — Roderik van Grieken (@RoderikvGrieken) February 15, 2021

Ruim 500 gasten zijn maandagmiddag samengekomen in het Beatrix Theater voor een congres voor mensen uit de evenementensector. Staatssecretaris Mona Keijzer was aanwezig voor een openingswoordje.

Staatssecretaris Mona Keijzer krijgt een coronatest op proef-evenement Back2Live. De 500 deelnemers, plus medewerkers en pers worden van tevoren getest. Dit is de eerste van een reeks evenementen waarbij wordt onderzocht hoe die mèt publiek toch coronaproof kunnen worden gehouden pic.twitter.com/ItyjRVL6Sq — Hans Schutte (@HansRTLNieuws) February 15, 2021

Bij het congres wordt van alles gemonitord. Zo hebben de bezoekers afgelopen dagen allemaal een coronatest moeten ondergaan en werd de temperatuur van de gasten gemeten bij binnenkomst. Ook hebben alle bezoekers een bewegingssensor waardoor hun stappen gecontroleerd kunnen worden. Zodoende moet ook duidelijk worden hoe mensen zich bewegen in een menigte. Later deze week worden alle deelnemers wederom getest op corona.

Heel gek om tussen 500 deelnemers van een congres te staan. Ik was bijna vergeten hoe hard geroezemoes van zo’n meute mensen kan zijn. Je krijgt alleen toegang tot deze proef als je van tevoren negatief op corona bent getest. En na 5 dagen nog een keer #back2live pic.twitter.com/E20PiMtqa2 — Hans Schutte (@HansRTLNieuws) February 15, 2021

Het is een van de eerste praktijktesten. De experimenten worden georganiseerd door Fieldlab Evenementen. Binnenkort komt – ook als proef – Guido Weijers optreden in het Utrechtse theater. In dezelfde serie testen wordt ook publiek toegelaten bij voetbalwedstrijden van N.E.C. thuis en Almere City FC thuis.