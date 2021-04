Ruim 800 mensen reageren op plan om snorfiets in Utrecht naar rijbaan te verplaatsen 

Meer dan 800 mensen hebben gereageerd op het plan van de gemeente Utrecht om snorfietsen naar de rijbaan te verplaatsen. Dit is een groot aantal reacties. De gemeente erkent dan ook dat het onderwerp leeft onder de bewoners.

De snorfiets moet van het fietspad af en naar de rijbaan toe. Althans, dat is het plan dat er ligt. Het groeiend aantal snorfietsen veroorzaakt door hun omvang en snelheid hinder voor fietsers. Ook hebben fietsers overlast van de uitlaatgassen, met name als snorfietsen stilstaan bij het verkeerslicht.

Naast hinder speelt ook veiligheid een rol in het besluit. De gemeente zegt dat snorfietsers beter zichtbaar zijn voor automobilisten als ze op de rijbaan rijden. Daardoor zouden er minder ongelukken gebeuren tussen afslaande automobilisten en rechtdoor rijdende snorfietsers. Tot slot moeten snorfietsers ook een helm gaan dragen.

800 mensen

De voorgenomen maatregel leeft onder de bewoners van de stad, dat blijkt uit de ruim 800 mensen die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op de plannen. De Utrechtse wethouder Eelco Eerenberg schrijft: “Ik waardeer het dat zo veel mensen hun mening hebben gegeven over de maatregel. Dit stelt ons in staat om de specifieke belangen zorgvuldig te overwegen en in de besluitvorming te betrekken.”

De reacties gaan onder andere over de veiligheid van de snorfietser op de rijbaan, het snelheidsverschil tussen snorfietsers en het overige verkeer op de rijbaan, de helmplicht, handhaving en de kosten voor aanschaf van een helm of een alternatief vervoermiddel. Andere onderwerpen die terug te lezen zijn in de reacties, zijn de drukte en ongezonde lucht op de fietspaden en het gedrag van andere verkeersdeelnemers.

De gemeente gaat nu alle reacties verwerken. De nieuwe regels moeten na de zomer in gaan.