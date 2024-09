Ruim 83.000 euro opgehaald voor ondernemers met schade door uitgebrand pand Strijkviertel in Utrecht

In een aantal dagen tijd is met verschillende inzamelingsacties ruim 83.000 euro opgehaald voor ondernemers die schade hebben door de brand in het bedrijfsverzamelgebouw bij Strijkviertel in Utrecht. Het pand ging afgelopen vrijdag in korte tijd in vlammen op en is volledig uitgebrand.

De brand brak vrijdagochtend rond 06.00 uur, maar de brandweer schaalde al snel op naar ‘zeer grote brand’ omdat het pand volledig in brand stond. De brandweer was uren bezig met blussen, maar kon het pand niet meer redden. Rond 11.00 uur was de brand onder controle, maar van het bedrijfsverzamelgebouw is weinig meer over.

Na de brand was nog niet gelijk bekend welke bedrijven er getroffen zijn door de vlammen, maar nu begint daar meer duidelijkheid over te komen. Via crowdfundingwebsite GoFundMe zijn verschillende inzamelingsacties gestart voor getroffen ondernemers.

Buiten de dekking

“Jaren van bloed, zweet en tranen werden in één klap weggevaagd, terwijl zij machteloos met tranen in hun ogen toekeken hoe alles waarvoor ze hebben gewerkt in rook op ging”, is te lezen bij een van de inzamelingsacties. “(…) Hoewel verzekeringen wellicht een deel van de schade dekken, blijven er veel kosten die buiten de dekking vallen. Daarom starten we deze GoFundMe om hen een hart onder de riem te steken en financiële steun te bieden waar dat nu het hardst nodig is.”

Het grootste bedrag tot nu toe, ruim 40.000 euro, is ingezameld voor Behout, een meubelmakerij met een werkplaats in het afgebrande pand. Volgens de tekst op de crowdfundingswebsite verloren ze al hun machines, gereedschap, houtvoorraad en lopende projecten bij de brand. Ook andere werkplaatsen, een atelier en een studio met instrumenten en opnameapparatuur gingen in vlammen op.

De oorzaak van de brand wordt onderzocht.