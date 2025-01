Ruim vijftig parkeerplaatsen verdwijnen langs Oudegracht en Twijnstraat in Utrecht

Om meer ruimte te maken en het historisch erfgoed beter tot zijn recht te laten komen, worden 53 parkeerplaatsen langs de Oudegracht en Twijnstraat in Utrecht weggehaald. Wel komen er op sommige plekken gehandicaptenparkeerplaatsen en laad- en losstroken voor terug.

De gemeente is al jaren bezig om met name de binnenstad autoluwer te maken. Stapsgewijs verdwijnen steeds meer parkeerplekken. Komende zomer is het de beurt aan de Oudegracht en Twijnstraat, tussen het Ledig Erf en de Weesbrug. Op het kaartje onder dit bericht is te zien om welk gebied het precies gaat.

Erfgoed

“Beide straten zijn drukke straten voor voetgangers, fietsers, bewoners en bezoekers van de stad”, schrijft de gemeente Utrecht in een brief aan omwonenden. “We willen hun meer ruimte geven om zich te verplaatsen. Door het rustiger te maken kan iedereen ook meer genieten van ons historisch erfgoed en de grachten.”

Er verdwijnen in totaal 53 reguliere parkeerplaatsen. De ruimte die daardoor vrijkomt, wordt gebruikt voor onder meer bankjes, fietsenrekken of het wordt simpelweg opengelaten. Ook komen er gehandicaptenparkeerplaatsen en laad- en losstroken. “Zo blijven woningen en andere bestemmingen met de auto bereikbaar voor laden, lossen, verhuizen en voor bewoners en bezoekers met een beperking.”

Vergunning

Bewoners of bedrijven die een parkeervergunning voor het gebied hebben, behouden deze. Een deel van de ingeleverde vergunningen wordt niet opnieuw uitgegeven. “Zo zorgen we ervoor dat er genoeg parkeerplekken blijven voor vergunninghouders en bezoekers.”

De verwachting is dat de werkzaamheden rond de zomer worden uitgevoerd. Zaterdag 18 januari staat de gemeente tussen 10.00 en 11.30 uur op de Smeebrug om vragen van bewoners te beantwoorden.