Rustige binnenstad, lege schappen en heel veel gecancelde bijeenkomsten in Utrecht

De winkelstraten in Utrecht en Hoog Catharijne kenden een veel rustigere koopavond dan gebruikelijk. De verregaande maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, lijken gevolg te krijgen. Sowieso zijn alle bijeenkomsten waar meer dan 100 mensen op afkomen afgelast. Zo gaat de opening van de nieuwe bibliotheek morgen en de herdenkingsbijeenkomst van de tramaanslag aankomende woensdag niet door. Ook gaan de lessen bij de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht niet door.

De straten waren in het centrum van Utrecht niet uitgestorven, maar rustig was het er zeker. De bedrijfsleider van Manneken Pis slaat het kassassysteem er nog eens op na: “Eigenlijk zie ik dat het vanaf vanmiddag meteen rustiger is geworden, en nu tijdens koopavond helemaal.”

Vandaag werd bekendgemaakt dat in de gemeente Utrecht 7 nieuwe patiënten positief waren getest op het coronavirus. In de stad zijn tot en met donderdagmiddag 14.00 uur nu 25 mensen besmet, meldt het RIVM. In heel Nederland zijn er nu 614 gevallen van corona bevestigd.

Donderdagmiddag kwam het kabinet met een pakket aan maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het lijkt erop dat veel mensen daarom thuis blijven. Ook bij Thom Broekman en de schoenenmaker aan de Steenweg bevestigen ze het beeld dat het veel rustiger is.

Supermarkten

Ook aanwezige medewerkers van Toezicht & Handhaving en langslopende agenten spreken van zeer weinig publiek. Een winkelier in Hoog Catharijne, die liever niet met naam genoemd wil worden zegt rond 20.00 uur: “Eindelijk mag ik de winkel dichtdoen, er komt helemaal niemand.”

Ondertussen worden sommige producten in supermarkten juist heel erg goed verkocht. Zo zijn schappen waar normaal gesproken toiletpapier ligt bij menig winkel leeg en ook de zelfzorgproducten gaan hard.

Gecancelde bijeenkomsten en locaties

De maatregelen van het kabinet hebben ook grote gevolgen voor allerlei bijeenkomsten. Alle bijeenkomsten waar meer dan honderd mensen samenkomen mogen de rest van de maand niet doorgaan. Zo gaat de herdenkingsbijeenkomst voor de tramaanslag niet door, evenals de opening van de nieuwe centrale bibliotheek en de wedstrijden van FC Utrecht.

Ook instellingen als TivoliVredenburg, Stadsschouwburg, Centraal Museum, Spoorwegmuseum, Ekko en de Jaarbeurs sluiten de deuren volledig en lasten alle optredens af. De lessen bij de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht gaan ook niet door.

Lees hier meer over de maatregelen van het kabinet.