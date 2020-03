Ruzie tussen motorrijder en automobilist resulteert in crash op Stadsbaan

Een motorrijder is zondagavond op de Stadsbaan in Leidsche Rijn achterop een auto gebotst. Dat gebeurde nadat de motorrijder en de automobilist ruzie kregen.

De motorrijder reed rond 22.30 uur over de Stadsbaan en moest stoppen bij kruispunt Hooggelegen. Daar ontstond een conflict tussen de motorrijder en een automobilist.

De automobilist reed voor de motorrijder en later botste de motorrijder achterop de auto. De motorrijder viel daardoor op de grond. Hij is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie weet nog niet wat er precies is voorgevallen en doet nog onderzoek. Getuigen wordt gevraagd zich te melden.