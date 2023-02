Sales Manager gezocht

Wil jij werken bij het leukste medium van Utrecht? Dan ben je van harte welkom voor een kop koffie. DUIC zoekt een Sales Manager voor haar relaties en het vormgeven van de toekomst bij DUIC. Onze nieuwe Sales Manager is allround, zelfstandig en vooral ondernemend. Steek jij graag je handen uit de mouwen en draai je je hand niet om voor een boardroomsessie? Dan ben jij van harte welkom. Je bent verantwoordelijk voor het adviseren van klanten, mediabureaus en de potentiële klanten van DUIC. Als Sales Manager heb je antwoorden op vragen als:

Hoe ziet het ideale communicatieplan van jouw klant eruit?

Welke multimediale campagne zet jij op voor jouw klant?

Hoe heeft jouw klant een effectief bereik en conversie?

Daarnaast ben je proactief bezig met het benaderen van de lokale en regionale Utrechtse partners. Zo bouw je aan je eigen Utrechtse netwerk. Daarnaast organiseer je jouw werk zo efficiënt mogelijk om vooral lekker buiten te kunnen spelen. Bij DUIC kijken we altijd graag naar mogelijkheden die de toekomst ons kan brengen. Als jij daar de aanjager van bent, dan zit je goed. Denk aan de ontwikkeling van een app, video, de webshop of jouw eigen inspirerende idee.

Functie-eisen

Je bent fulltime beschikbaar en werkt en denkt op hbo-niveau. We zoeken een vrolijke, slimme en communicatief vaardige collega die binding heeft met de stad Utrecht en over een relevant netwerk beschikt. Je voelt je goed in je vel als je strategisch te werk gaat, maar niet te goed om ook uitvoerend werk door de salesfunnel te trekken. Als Sales Manager denk je in mogelijkheden en kansen, ben je klantgericht en commercieel ingesteld. Je hebt geen schroom om klanten te bellen en/of op te zoeken. Daarnaast heb je kennis van online en offline media-inzet en social media. Je hebt een scherp oog voor commerciële kansen en weet die slim in te vullen. Kennis van softwarepakketten is een pre, maar als je deze niet kent, ben je online savvy genoeg om ze binnen no time te kennen (CRM, MS Office, Mailchimp, Google Admanager, etc.). Tot slot is een Utrechts netwerk waardevol, maar als je dat niet hebt, popel je om dit op te bouwen.

Arbeidsvoorwaarden

Marktconform basissalaris met ruime bonus bij succes.

Over DUIC

DUIC is het meest toonaangevende nieuws- en informatieplatform in de gemeente Utrecht. DUIC biedt haar medewerkers veel zelfstandigheid. Het succes van DUIC is gestoeld op plezier in journalistiek, sales en marketing en de overtuiging dat onafhankelijke regionale nieuws- en informatievoorziening hoort bij Utrecht.

Je motivatie met CV kun je sturen naar: [email protected]