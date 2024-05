Samen met Ondernemersfonds Utrecht aan de slag voor je stad: ‘Het contact met andere ondernemers schept samenhorigheid’

In juni bestaat Ondernemersfonds Utrecht (OfU) precies 12,5 jaar. Het fonds verbindt Utrechtse ondernemers en zorgt ervoor dat ze gezamenlijke initiatieven in hun buurt ook samen kunnen financieren. En dat lukt goed. Tot nu toe maakte het OfU ruim 4400 Utrechtse projecten mede mogelijk: van feestverlichting tot beveiligingscamera’s, bloembakken aan lantaarnpalen en projecten die te maken hebben met duurzaamheid of sociaal-maatschappelijke thema’s. Ondernemers geven zo steeds meer kleur aan Utrecht.

Wouter van Kuilenburg is een van de ondernemers die regelmatig samenwerkt met OfU. Daar is hij erg over te spreken. “Het is gewoon heel mooi dat er een initiatief is dat het Utrechtse bedrijfsleven ondersteunt en met ons meedenkt.” Wouter is de eigenaar van Autobedrijf van Kuilenburg in Overvecht. Ook is hij voorzitter van Ondernemersvereniging De Gagelhof. Die vereniging kreeg samen met OfU al allerlei mooie initiatieven voor elkaar in de buurt, zoals het jaarlijkse pleinfeest, een kerstpakketactie en een schoonmaakactie tegen duivenpoep.

“Met de hulp van het Ondernemersfonds kan je buiten de bubbel van je bedrijf iets extra’s doen”, zegt Wouter. “Het fonds helpt ons als winkeliersvereniging met het organiseren van activiteiten.” Zo’n initiatief kan van alles zijn, legt Redmar Hueting uit. Hij is een van de mensen die de aanvragen namens OfU beoordeelt. “Het leuke is dat je normaal gesproken misschien een idee hebt en geen geld, maar met Ondernemersfonds Utrecht is er een manier om dat idee mogelijk te maken.” Wel moet een plan aan bepaalde eisen voldoen. “Het gaat er vooral om dat het iets is voor en door ondernemers en dat het gebied er beter van wordt”, zegt Redmar.

Gezellig, schoon en veilig

Op 8 juni staat het jaarlijkse pleinfeest weer op het programma, dat vanuit winkelcentrum Gagelhof wordt georganiseerd. Het is een dag vol gratis activiteiten voor buurtbewoners en het winkelpubliek. “Zo’n feest zorgt voor meer verbinding in de wijk en tussen de ondernemers”, constateert Wouter tevreden. Hij heeft nog ideeën genoeg. “Ik zou nog wel meer voor de buurt willen doen.”

Het winkelcentrum deed al eens mee aan de Buurtcamping en er zijn nieuwe beveiligingscamera’s geplaatst. “Als winkelcentrum hebben we onszelf als doel gesteld om het gezelligste, schoonste en veiligste winkelcentrum van Utrecht te worden. Dat is heel ambitieus, maar wel een duidelijk doel. Daarin worden we ondersteund door het Ondernemersfonds.”

‘Een vriendelijk tarief’

Redmar vindt onder andere de Buurt Mobiel een erg geslaagd initiatief. Die werd in 2016 opgericht en sinds 2019 financieel mede-ondersteund vanuit het Ondernemersfonds. De Buurt Mobiel wordt gerund door vrijwilligers en rijdt in Overvecht en Zuilen. “Daarmee willen we mensen die een beetje sociaal geïsoleerd zijn uit hun huis krijgen”, legt Wouter uit. “Die mensen maken dan een praatje met de bestuurder en kunnen zo zelf boodschappen doen, naar de kapper of ergens een taartje eten.”

De tekst loopt door onder de video

Wouter leverde met zijn bedrijf de Buurt Mobiel auto’s en zorgt voor het onderhoud. De mensen die de Buurt Mobiel gebruiken, zijn vaak slecht ter been. Daardoor is het openbaar vervoer geen optie en een taxi is vaak te duur. De Buurt Mobiel haalt en brengt ze gewoon thuis op, zonder lange wachttijden.

“Zonder financiële steun wordt het wel erg lastig om het rendabel te houden voor de passagiers. Nu kan het tegen een vriendelijk tarief.” De Buurt Mobiel is een initiatief voor en door de wijk, en dat vindt Wouter mooi om te zien. “Zoiets schept ook weer een band. Niet alleen tussen buurtbewoners, maar het contact met andere ondernemers schept ook samenhorigheid.”