Samen stad maken? ‘Inwonerparticipatie bij gemeente Utrecht nog niet op niveau’

Utrechters voelen zich nog onvoldoende betrokken bij het maken en uitvoeren van beleid in de gemeente Utrecht. Dat schetst de Rekenkamer Utrecht na onderzoek bij verschillende grote projecten in de stad.

De gemeente wil met het programma ‘Samen stad maken’ graag meer, en meer verschillende mensen uitnodigen om mee te denken over verschillende projecten in de stad. Maar heeft dit programma succes? Nog niet genoeg, zegt de Rekenkamer Utrecht in een nieuw onderzoek.

Het Thomas à Kempisplantsoen, het Rachmaninoffplantsoen, de Maliebaan, de Oosterspoorbaan, Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop, en het aanmeldbeleid voor basisscholen. Al deze projecten lagen onder de loep van de rekenkamer. Met 400 Utrechters spraken de onderzoekers over de inwonersparticipatie.

Deze Utrechters lieten weten dat ze zich wel uitgenodigd voelen om deel te nemen aan de projecten. Wel is het voor veel van hen onduidelijk wat er met hun inbreng gebeurt. Soms zien ze niet dat het project is verbeterd. Daarbij is de groep deelnemers volgens de rekenkamer niet groter of diverser geworden, terwijl dat juist wel de bedoeling van de gemeente Utrecht is.

Verbeterpunten

Volgens de Rekenkamer Utrecht kan de gemeente op zes punten verbeteren. Zo moeten deelnemende Utrechters beter worden ingelicht over hun invloed op het project. Ook moet de gemeente beter bepalen wie de belanghebbenden voor een project zijn. Zij moeten bereikt worden.

De gemeente zou volgens de rekenkamer tijdens de projecten meer open en eerlijk kunnen zijn over wat er met de inbreng van de deelnemers gedaan wordt. Wat er met de inbreng van de participanten gebeurt, zou de gemeente beter moeten terugkoppelen.

Ook zou de gemeente beter in beeld kunnen brengen wat er wordt gedaan aan het verbeteren van de inwonersparticipatie. De doelen binnen het programma Samen stad maken zouden daarbij duidelijker omschreven moeten worden.