Samira had schulden en kreeg hulp van haar huisarts en buurtteam

Onder de Mensen is een serie verhalen van DUIC in samenwerking met de gemeente Utrecht waarin we zoeken naar voorbeelden van hulp, ondersteuning en initiatieven in de stad. Bij wie kun je terecht voor een steuntje in de rug om je leven weer op de rit krijgen? Hoe ondersteunen en helpen mensen elkaar om een stapje verder te komen? Wie zijn de enthousiaste initiatiefnemers die opstaan voor hun buurt? Hoe ondervinden Utrechters de gevolgen van de coronamaatregelen?

Samira (43) realiseerde zich niet dat ze geldproblemen had en wat voor invloed die hadden op haar gezondheid. Haar gezin bleek al jaren in de schulden te zitten. Via haar huisarts kwam Samira bij het buurtteam terecht. Daar kreeg ze hulp bij het weer op orde brengen van de geldzaken van het gezin. Anderhalf jaar later zijn alle schulden terugbetaald.

‘Samira’ is een gefingeerde naam, want ze wil niet worden herkend. Ze wil onder een andere naam toch graag haar verhaal vertellen. Veel mensen krijgen met geldzorgen te maken, volgens Samira zonder te weten wat de mogelijkheden zijn. Haar echte naam is bij de redactie bekend.

Als huismoeder heeft Samira geen betaalde baan, al zou ze dat wel graag willen. “Ik doe nu vrijwilligerswerk bij de gemeente. Ik help met het bedenken van ideeën en manieren om mensen met schulden hulp te bieden. Daar werd ik voor gevraagd, als ervaringsdeskundige. Ik wil graag aan het werk bij de gemeente, bij de afdeling Werk en Inkomen.” Begin 2019 is het nog Samira zelf die hulp nodig heeft vanwege schulden. In werkelijkheid begonnen de financiële problemen al veel eerder.

“Ik wist niet waar onze schulden vandaan kwamen, het was voor ons gezin een onbekend terrein. Het bleek dat de schulden zich al jaren opstapelden, zonder dat we het wisten”, vertelt Samira. Ze heeft drie kinderen. Haar man heeft een vaste baan en het gezin heeft een goed inkomen. Inmiddels is ze beter op de hoogte van haar uitgaven in die jaren, maar ze blijft het een bizarre situatie vinden. “Dan hadden we bijvoorbeeld in een maand nog 300 euro om de rekeningen van te betalen. Maar dan kwamen er in het weekend vrienden die met ons iets leuks wilde gaan doen. Je wil je kinderen dan ook niet tekort doen dus dan gingen we toch mee. Op dat moment denk je dan maar even niet aan die rekeningen.”

Opstapelen

De volgende dag merkte Samira dan pas wat er nog over was van de 300 euro voor de rekeningen van die maand. “De kosten stapelden zich steeds meer op, de belasting kwam erbij en we wilden graag op vakantie.” Tot twee jaar geleden besefte ze nog steeds niet in wat voor situatie zij en haar gezin verkeerden. Totdat het in een gesprek met mijn psychiater een keer over geldzorgen ging. “Het was te veel. Mijn gezondheid ging achteruit. Ik kon er niet meer zijn voor mijn man en kinderen. Daarna volgde een gesprek met mijn huisarts en de volgende dag stond het buurtteam in mijn huis.” Ze wist niet dat ze met geldzorgen bij de huisarts terechtkon, vertelt Samira. “Onwetendheid, daar begon het mee. Maar geldzorgen kunnen echt je gezondheid schaden.”

Het buurtteam helpt Samira in de periode daarna met het op orde brengen van de administratie. Samen krijgen ze een beeld van waar het misgaat en met welke betalingen ze achterloopt. “Ze hebben me geholpen met het bellen naar instanties en het opzetten van betalingsregelingen. We kwamen in budgetbeheer. Dat betekent dat de gemeente tijdelijk je geld beheert. We konden kiezen: de schulden kwijtschelden of 100% terugbetalen. We hebben het tweede gekozen, want daarvoor hebben we genoeg inkomen. In september 2020 hebben we alles afbetaald.”

Samira zegt nu heel bewust met geld bezig te zijn. “We hebben een eigen bedrijf, waarmee we veel omzet en winst hebben gemaakt. Daar konden we ook leuke dingen van doen, maar dat hebben we niet gedaan. We hebben het geld alleen gebruikt om schulden af te betalen.” Ook nu de schulden weg zijn, leeft het gezin van Samira van 100 euro per week.

Heeft u geen overzicht meer over uw financiën? Dan helpt het als iemand u hierbij ondersteunt. Het buurtteam kan samen met u bekijken hoe uw financiële situatie eruitziet. Kijk voor meer informatie op deze website.