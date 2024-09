Sander Brouwer over zijn Utrechtse hiphopfestival: ‘De manier waarop Eminem, Biggie en Tupac vroeger rapten, komt steeds meer terug’

Voor de tweede keer is het dit jaar tijd voor een Utrechts hiphopfestival: zaterdag 14 december komt DOMFEST wederom naar De Helling. Namen als het Utrechtse hiphopfenomeen Duimalot, Nelcon en Trix staan al op het affiche. Op drie podia staan half december grote namen, lokale artiesten en zijn er allerlei andere activiteiten, zoals een hiphop kerstmarkt. Sander Brouwer is initiatiefnemer van DOMFEST en de oprichter van Nietmachine, waarmee hij onder andere jong talent een podium biedt.

Hoe is DOMFEST begonnen?

“Ik ben de initiatiefnemer, maar ik doe het zeker niet alleen. Het is vorig jaar tot stand gekomen door een samenwerking tussen Utrechtse hiphopliefhebbers en De Helling. Zo zijn een aantal van de partners Utcast, Kanagawa en Gothdisco. We misten een hiphopfestival van en voor Utrechtse liefhebbers. De Helling heeft mij de kans geboden om een festival op te zetten. Daar organiseerde ik vijf jaar geleden met mijn eigen organisatie Nietmachine al verschillende hiphopavonden.”

Wat is het doel van DOMFEST?

“Het is een viering van Utrecht, hiphop en diversiteit. Ik heb het idee dat de hiphopwereld inclusiever wordt. Vroeger, toen ik puber was, was het petje op, hoody aan, wiet roken en een beetje stoer kijken. Dat wordt nu steeds diverser. De focus van het festival ligt op de hiphopmuziek. Het idee is dat er veel variatie is qua artiesten, zowel qua leeftijd en waar mensen voor staan als hun geslacht.”

Zijn er de komende tijd al activiteiten?

“In oktober en november* zijn er al wedstrijden voor jong (Utrechts) talent. Mensen kunnen zich hiervoor al inschrijven. Duimalot is een van de juryleden. De winnaars kunnen een masterclass bij hem winnen en een plekje op het festival. Daar krijgen ze dan ook gewoon voor betaald.”

Waar kijk je naar uit?

“Onder andere naar de gratis kerstmarkt in het loading dock van De Helling. Maar ik ben natuurlijk naar alles benieuwd, ook al klinkt dat suf. Ik kijk uit naar de artiesten die ik nog niet zo goed ken. Zo heb ik sommigen laatst voor het eerst zien optreden. Mijn mond viel open van hoe goed zij kunnen rappen. De nieuwere stromingen leggen wat meer de focus op autotune, de muziek en vibe, maar ik heb het idee dat de manier waarop Eminem, Biggie en Tupac vroeger rapten, steeds meer terugkomt. De basis draait om de tekst; creatief met taal bezig zijn. Ik sla daar erg op aan. Er zijn weinig genres waarbij dat zo goed naar voren komt. De tekstdichtheid is zo hoog. Daardoor gaan de nummers altijd ergens over.”

Wat is een van de sterke punten van jullie festival?

“Het festival is sterk verbonden met de lokale scene. Zo is het merendeel van de artiesten Utrechts: ongeveer 80 procent. Die artiesten uit de stad en provincie helpen mee met de invulling en het programma van het festival.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“Ik heb bijna twee jaar bij het Spoorwegmuseum gewerkt. Meestal ga je daar met kleine kinderen heen, maar ik zou het iedereen aanraden. Als je bijvoorbeeld een leuke derde date wil met iemand, ga daar dan een keer heen. Ik heb er een hele leuke tijd gehad. Het is een soort familie.”

Wat is jouw mooiste herinnering aan Utrecht?

“Ik heb een keer met mijn vriendin opgetreden op het Domplein. Dat was op een kerstmarktje. Het was erg koud, weet ik nog. We deden heel wat anders dan ik normaal doe. Zij is geschoold op het Conservatorium als muziekdocent en luistert heel andere muziek dan ik. Het optreden werd daardoor meer spoken word: half zingend en half rappend. Zij begeleidde mij op haar akoestische gitaar. Vroeger maakte ik zelf rapmuziek, vaak ook een beetje elektronisch. Bij die kerstmarkt paste meer intieme muziek. Het was spannend en nieuw, maar heel leuk om samen te doen.”

Wat was het beste optreden dat je ooit in Utrecht gezien hebt?

“Dat was in ieder geval Public Enemy in de oude Tivoli. Flavor Flav, die natuurlijk gewoon een soort clown is, is muzikaler dan ik dacht. Hij begon dat optreden in zijn eentje met gekke drumsolo’s. Dat was een toffe verrassing. Verder heb ik StropStrikkers, een Utrechtse hiphopgroep, meerdere keren gezien in dB’s en in De Helling. Zij stellen nooit teleur.”

Utrecht is…

“…de poort naar huis. Het ligt overal perfect tussenin.”

*De voorronde van de Open Contest is op 22 oktober. De finale op 5 november. Aanmelden kan via de Instagrampagina van DOMFEST.