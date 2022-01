Sanquin in Utrecht zoekt 6.400 nieuwe ‘helden zonder cape’ die bloed of plasma willen doneren

Bloedbank Sanquin zoekt dit jaar 6.400 nieuwe bloed- en plasmadonors in Utrecht. Zij zijn volgens Sanquin nodig om de bloedvoorziening in Nederland continuïteit te bieden en te kunnen voorzien in de toenemende vraag naar plasmageneesmiddelen.

Bloed- en plasmadonors kunnen in Utrecht op drie plekken terecht. Bij de Powerbank in Kanaleneiland kan plasma worden gegeven, op Utrecht Science Park wordt zowel bloed als plasma afgenomen en in Leidsche Rijn is een locatie waar alleen bloed gegeven kan worden.

Eén op de vier mensen heeft volgens Sanquin ooit donorbloed nodig, bijvoorbeeld omdat ze na een ongeluk of bevalling veel bloed hebben verloren. Daarnaast gaat een groot deel van het gedoneerde bloed naar kankerpatiënten om hen te helpen tijdens hun kankerbehandeling.

Plasma is minder bekend, maar wordt voor steeds meer behandelingen van ziektes en aandoeningen gebruikt. Onder meer mensen met ernstige brandwonden, auto-immuunziekten en stollingsziekten kunnen plasma nodig hebben. Meer dan 250.000 mensen in Nederland zijn afhankelijk van medicijnen die gemaakt worden uit plasma van donors.

Minder dan 3 procent

Zowel donorbloed als -plasma wordt dus veel toegediend, maar minder dan 3 procent van de Nederlanders is donor. Sanquin is daarom in heel Nederland op zoek naar nieuwe donors. Op de bloedbanklocaties in Utrecht is een tekort aan 6.400 mensen die bloed of plasma willen geven.

“Donors zijn helden zonder capes en redden per jaar het leven van duizenden mensen”, zegt directeur van Sanquin Bloedbank Daphne Thijssen-Timmer. “We doen er alles aan om de drempel te verlagen voor bestaande donors en nieuwe donors. We verruimen daarom onze openingstijden en digitaliseren onze service rondom de donaties. Alles uit de kast om levens te kunnen redden.”

Utrechters die meer informatie willen of donor willen worden, kunnen terecht op de website van Sanquin.