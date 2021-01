‘Scanauto’s schrijven vaak onterechte boetes uit in Utrecht’

Het loont in Utrecht om bezwaar aan te tekenen tegen een boete die is uitgeschreven door een scanauto. Deze voertuigen met camera’s op het dak schrijven nog weleens onterecht automatisch bekeuringen uit. Dat meldt de NOS op basis van ingewilligde bezwaarschriften.

In 2019 zijn in Utrecht 48.067 boetes uitgeschreven met behulp van scanauto’s. In 7.205 gevallen – dat is zo’n 15 procent – is bezwaar gemaakt. Daarvan is vervolgens weer in 5.455 gevallen de boete ongeldig verklaard. Dat is zo’n 75 procent van het totaal aantal bezwaarschriften.

Menselijke maat

De NOS schrijft dat het hoge aantal onterechte boetes komt omdat de ‘menselijke maat’ ontbreekt bij scanauto’s. Deze voertuigen kunnen namelijk niet zien of iemand aan het laden en lossen is of dat een automobilist onderweg is naar de parkeerautomaat.

Daarnaast zouden de problemen ook kunnen komen doordat er iets misgaat in de software van de scanauto’s. Daardoor zou het systeem niet weten of iemand bijvoorbeeld een ontheffing heeft, een invalideparkeerkaart of een vergunning.

Andere steden

De NOS heeft naast Utrecht ook de cijfers van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag opgevraagd. In Amsterdam is in 13 procent van de gevallen bezwaar aangetekend, waarvan 66 procent weer is toegekend. In Den Haag is ook bij 13 procent van de boetes bezwaar gemaakt, maar daar is bij ‘slechts’ 37 procent de bekeuring ongeldig verklaard.

De cijfers in Rotterdam zijn vergelijkbaar met de situatie in Utrecht. In 15 procent van de gevallen is bezwaar gemaakt en daarvan is 75 procent toegekend.