Schaatsbaan bij De Fabrique blijkt evenement en moest dus sluiten

De deuren van de schaatsbaan bij De Fabrique in Utrecht zijn op dinsdagavond 22 december gesloten. Dat is gedaan op last van de gemeente.

Volgens de gemeente valt de tijdelijke ijsbaan namelijk onder de noemer ‘evenement’. Die mogen momenteel, onder de huidige coronamaatregelen, niet worden georganiseerd.

“We hebben de ijsbaan op 9 december geopend en bleven na de toespraak van premier Rutte gewoon open, omdat die buitensporten juist wilde stimuleren”, laat een woordvoerder van De Fabrique weten.

Buitensportlocatie

De Fabrique zegt dat ze tot voor kort in de veronderstelling waren, dat de schaatsbaan als ‘buitensportlocatie’ gold. Maar volgens de gemeente Utrecht was het een evenementenlocatie.

“Uiteindelijk hebben we in goed overleg met de gemeente besloten om de schaatsbaan te sluiten”, vertelt de woordvoerder. Of er in januari toch weer mensen het ijs op mogen, zal afhangen van het verdere verloop van de lockdown.