Schaatscomplex De Vechtsebanen sluit voorlopig de deuren uit protest tegen coronapas

Schaatscomplex De Vechtsebanen in Utrecht heeft besloten voorlopig de deuren te sluiten uit protest tegen de coronapas. De organisatie heeft in een bericht aan de schaatsverenigingen die de baan gebruiken laten weten dat het schaatscomplex tot nader order gesloten is.

Het bestuur van de Baanvereniging Utrecht, de organisatie die de verenigingen vertegenwoordigt die De Vechtsebanen gebruiken, is naar eigen zeggen nog in gesprek met de gemeente Utrecht en De Vechtsebanen om te kijken of een ander besluit nog mogelijk is.

Het demissionaire kabinet heeft dinsdagavond tijdens een persconferentie een aanscherping van de coronamaatregelen aangekondigd. Zo werd duidelijk dat het coronatoegangsbewijs per 6 november ook ingevoerd zou moeten worden bij sportlocaties.

Eigenaar van De Vechtsebanen Michael van de Kuit liet eerder al weten niet mee te willen werken aan de coronapas. Van de Kuit noemt ‘de testsamenleving’ een ‘gevaarlijke ontwikkeling’ en zei nog liever de deuren te willen sluiten dan daaraan mee te werken.

Subsidies

De gemeente Utrecht roept inmiddels alle sportorganisaties op om ‘juist op een veilige manier open te blijven’ en de coronatoegangsbewijzen te controleren. “We doen een dringend beroep op alle betrokken partijen om samen met ons eerst de mogelijkheden hiertoe te verkennen in het belang van alle Utrechtse schaatsers en schaatsliefhebbers, recreatief of professioneel en de Utrechtse schaatsverenigingen. Juist in dat belang verstrekken we, onder voorwaarde dat de schaatsbaan openblijft, diverse subsidies. Als de ijsbaan onverhoopt toch dicht gaat, kan dit gevolgen hebben voor deze subsidies”, aldus de gemeente.