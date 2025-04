Schedel van Thomas van Aquino aangekomen in de St. Catharinakathedraal in Utrecht

De schedel van Thomas van Aquino (1225-1274) is woensdagochtend aangekomen in de St. Catharinakathedraal in Utrecht. Diezelfde avond vond een Eucharistieviering plaats en donderdag staat onder andere een dienst met kardinaal Eijk op de agenda.

Thomas van Aquino was een filosoof en theoloog uit Sicilië, en hij wordt gezien als een van de meest invloedrijke Europese denkers uit de Middeleeuwen. Zijn visie werd niet altijd omarmd. Zo heeft de bisschop van Parijs enkele stellingen van Thomas veroordeeld, maar dat werd herroepen toen de paus de Siciliaan in 1323 heilig verklaarde.

Wereldwijd wordt Van Aquino herdacht, onder meer omdat het 800 jaar geleden is dat hij werd geboren. Vanwege deze viering reist de schedel van de heilige momenteel de wereld rond. In maart is het reliek aangekomen in de Lage Landen en woensdag dus in Utrecht.

Donderdag staan er verschillende lezingen op de agenda van de St. Catharinakathedraal en om 17.00 uur begint de dienst met kardinaal Eijk. Na de gebedsavond, die om 19.30 uur begint, vertrekt de schedel weer naar de volgende bestemming.