Scheidsrechter (19) krijgt kopstoot en doodsbedreigingen bij voetbalwedstrijd in Utrecht

De Houtense Dion Poelen had sinds maart 2020 geen amateurwedstrijden meer gefloten, maar kon dit weekend in Utrecht weer het veld op. Die wedstrijd eindigde in een ferme kopstoot tegen zijn hoofd en doodsbedreigingen.

De pot tussen De Meern O18-1 en Hercules O18-1 verloopt voor het grootste deel zonder problemen, vertelt de 19-jarige scheids. “Het was een goede wedstrijd tussen twee fijne clubs. Ik heb voor beide clubs vaker gefloten. Het zijn grote namen in het amateurvoetbal.”

Maar in de laatste drie minuten slaat de sfeer om. De spelers van de uitploeg, Hercules, maken een doelpunt; het staat dan 0-11. Volgens Poelen volgt er een woordenwisseling op het veld tussen twee van de tegenstanders. “Ik hoorde dat de thuisspelende speler een uitspeler bedreigde. Daarvoor gaf ik een rode kaart. Dat gebeurt wel vaker. Meestal is er geen sprake van fysiek geweld.”

Doodsbedreiging

Deze keer loop het echter anders. Poelen: “Nadat ik de rode kaart gaf, kwam de speler steeds dichterbij. Ik waarschuwde hem dat hij afstand moest houden, maar daar reageerde hij niet op.” Dan geeft de speler van De Meern de scheidsrechter een kopstoot en bedreigt hem met de dood. “Hij zei dat hij mij zou afmaken na de wedstrijd en dat hij mijn k-tanden uit mijn bek zou slaan.”

Dion is merkbaar wat van slag terwijl hij zijn verhaal vertelt, maar hij herpakt zich snel. “Ik ga de komende weken niet fluiten, ik houd even rust. Het is lastig te zeggen wanneer ik weer verder ga als scheidsrechter.” De KNVB heeft contact met Poelen opgenomen. De voetbalbond biedt hem een begeleider aan, die te zijner tijd mee het voetbalveld op gaat.

Aangifte

Ook heeft Poelen aangifte gedaan tegen de speler die hem bedreigde en de kopstoot gaf. “Het feit dat het me niet verbaast dat dit is gebeurd, vind ik schokkend genoeg.” Agressief gedrag komt steeds vaker voor, zegt hij. “Weggooigebaren, schelden en in de uiterste gevallen ook fysiek geweld.”

Volgens de arbiter moet iedereen ingrijpen als een speler zich agressief gedraagt. “Het kan niet alleen van de scheidsrechter komen. Ook de coach, andere spelers en de KNVB moeten ingrijpen. Sommige spelers doen alles om te winnen, maar vernielen daarmee het spel.”