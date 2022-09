Scheve bomen op de Moreelseburg in Utrecht worden weer rechtgezet

Een aantal bomen op de Moreelsebrug in Utrecht staat er volgens CU2030 ‘niet florissant’ bij. Vanwege onder meer de stormen in februari zijn ze scheef komen te staan. Deze bomen worden straks, als het blad eraf is, weer rechtgezet.

Via sociale media lieten sommige mensen al weten dat een aantal bomen op de Moreelsebrug scheef staat. “Ook wij hebben gezien dat een aantal bomen er niet florissant bij staat en we laten ze niet in de steek”, zegt projectorganisatie CU2030 in een reactie.

Deze bomen worden nog dit jaar of begin 2023 weer rechtgezet. Eén exemplaar, dat ter hoogte van de trap staat, moet mogelijk worden vervangen.

Natuurgeweld

Oorzaak van het probleem zijn onder andere de stormen Dudley, Eunice en Franklin die in februari over Utrecht raasden. In mei van dit jaar liet de gemeente weten dat door dit natuurgeweld ongeveer 270 bomen in de stad verloren zijn gegaan.

Tot slot zegt CU2030 dat er ook een probleem was met het systeem dat de bomen automatisch water geeft. Dit is inmiddels opgelost en in de tussentijd werd met de hand water gegeven.