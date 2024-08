Schietincident op de Van Sijpesteijnkade in Utrecht

In de nacht van donderdag op vrijdag heeft er een schietincident plaatsgevonden op de Van Sijpesteijnkade in Utrecht. De politie laat weten dat een 29-jarige man lichtgewond is geraakt.

De melding kwam even na middernacht binnen bij de politie. Op de locatie troffen ze lichtgewonde man aan. Mogelijk is er gebruikgemaakt van een alarmpistool, laat de politie weten. De omgeving was tijdelijk afgezet voor verder onderzoek.