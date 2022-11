Schilderijen van Utrechtse kunstenaar Jeroen Hermkens mogen toch blijven in gemeentehuis Purmerend

De gemeente Purmerend hoeft de naaktportretten van kunstenaar Jeroen Hermkens in het stadhuis toch niet weg te halen. Dat besloot het lokale college van burgemeester en wethouders woensdag na een ingediende motie.

Eerder kwamen er klachten over de portretten van de Utrechtse kunstenaar Jeroen Hermkens. De litho’s met daarop naakte vrouwen zouden ‘aanstootgevend’ zijn. Hermkens vond de klachten op zijn beurt ‘verbijsterend’, meldt de lokale omroep. “Alle vrijheden waar we voor gevochten hebben, zijn we kwijt.”

Jeroen Hermkens is een bekende kunstenaar uit Utrecht, maar ook ver buiten de stadsgrenzen exposeert hij. Zijn werk was te zien in buitenlandse musea en CNN zond al eens een documentaire over hem uit. In het gemeentehuis van Purmerend ging het deze week mis.

Beemstervrouwen

Om aandacht te vragen voor de fusie van de gemeente Purmerend met Beemster werd een serie van litho’s en tekeningen van Beemstervrouwen van Hermkens opgehangen in het gemeentehuis.

Op een deel van die werken zijn borsten te zien, wat sommige bezoekers aanstootgevend zouden vinden. De gemeente wilde daarom enkele werken weghalen, maar dat stuitte tegen de borst van kunstenaar Hermkens. Hij wilde daarom al zijn kunstwerken weghalen.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg hebben samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode gemaakt en dat is nu te bestellen in de DUIC shop! Bestel hier een exemplaar in de voorverkoop.