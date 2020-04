Schoenmakerij Voorstraat krijgt hulp van buren via schoenen ophaalservice

De schoenmaker aan de Voorstraat ’t Ambacht heeft hulp gekregen van zijn buren bij restaurant Ana’s Lams Dis. Chris van Hattem is al 31 jaar eigenaar van het schoenherstelbedrijf, maar zag zijn inkomsten door het coronavirus flink achteruitgaan.

Chris krijgt voorlopig geen overheidssteun, omdat zijn winkel niet dicht hoeft. Het voortbestaan hangt volgens zijn buren echter aan een zijden draad want bijna niemand brengt meer schoenen. Daarom hebben de buren een oplossing voor hem bedacht.

Ze gaan met een aantal vrijwilligers schoenen ophalen bij mensen thuis zodat Chris ze kan maken. Bij het restaurant deden ze al aan bezorgen en catering en zij hebben daarom meer ervaring met een ophaalservice.

De schoenen worden eerst geïnspecteerd en dan krijgen klanten via mail te weten wat de kosten zijn. Bij goedkeuring wordt een betaalverzoek gedaan. Hanneke van Hattem, van de schoenmakerswinkel, vertelt: “Deze buurvrouw is er echt één die je iedereen zou gunnen, zelf in een moeilijke tijd zitten en dan zich druk maken over onze schoenmakerij.” De ophaalservice is gratis en klanten kunnen bellen naar de winkel (030 2433232) van 12.00 tot 17.00 uur of kijken op Facebook.