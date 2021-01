Scholen kunnen binnenkort zittingen van rechtbank Midden-Nederland volgen via Skype

Scholen kunnen binnenkort via Skype politierechterzittingen van de rechtbank Midden-Nederland bijwonen. Sinds de uitbraak van het coronavirus is het niet meer mogelijk om met een groep een zitting bij te wonen. Daarom biedt de rechtbank Midden-Nederland in samenwerking met ProDemos dit alternatief.



In 2019 bezochten bijna 5.000 leerlingen één van de locaties van de rechtbank Midden-Nederland om een zitting bij te wonen. Voor leerlingen zou dit een indrukwekkende en belangrijke ervaring zijn.

De ruimte in de zittingszaal is momenteel te beperkt om groepsbezoeken toe te laten. Daarom kunnen leerlingen vanaf 12 jaar straks via Skype toch aanwezig zijn bij een politierechterzitting.

Jaar

De politierechter behandelt strafzaken waarbij er niet meer dan een jaar gevangenisstraf kan worden geëist. Deze strafzaken kunnen bijvoorbeeld gaan over bedreiging, mishandeling, vernieling of diefstal.

In deze gevallen wordt bijna altijd direct na afloop van de zaak een uitspraak gedaan. Tijdens zo’n zitting kunnen leerlingen een zaak daarom van begin tot eind volgen.

Er gelden echter wel een aantal regels. Zo mag de zitting alleen maar bekeken worden onder toezicht van een docent. Ook mogen er geen geluids- of beeldopnames worden gemaakt. Docenten kunnen zich nu inschrijven voor rechtszaken vanaf 21 januari.