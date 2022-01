Scholen weer open, maar Utrechtse leerlingen zitten massaal thuis

Koste wat kost moeten de scholen zo lang mogelijk openblijven, dat was en is het credo. Na een korte lockdown voor het onderwijs gingen de basis- en middelbare scholen op 10 januari weer open. Ondertussen slaat de omikron-golf hard toe. Leerlingen zitten massaal thuis. Alleen al op dinsdag 18 januari ging het om meer dan duizend nieuwe leerlingen die te horen kregen dat ze thuis moesten blijven. Elke dag komen daar grote aantallen kinderen bij.

De coronabesmettingen onder kinderen stijgen hard en hoewel de ziekteverschijnselen meevallen, moeten hele klassen in quarantaine als drie leerlingen positief getest zijn. En dat is te merken in Utrecht. Heel veel ouders zitten met kinderen thuis omdat ze volgens de huidige quarantaineregels niet naar school mogen. Elke dag komen er honderden kinderen bij.

‘We proberen met man en macht groepen zoveel mogelijk op school te houden’

Anko van Hoepen staat sinds het begin van dit jaar aan het hoofd van SPO Utrecht, een koepel waar 38 scholen onder vallen. “Alle scholen zijn gelukkig nog open, maar op elke locatie zijn wel groepen waarvan de leerlingen thuis moeten blijven vanwege de quarantaineregels.” Van Hoepen ziet dat het veel van zijn medewerkers, ouders en leerlingen vraagt. Want niet alleen zorgen de quarantaineregels dat veel klassen naar huis worden gestuurd, personeelstekort en quarantaine voor leraren zorgen ook dat er extra veel zorgen zijn. Zonder leraren kunnen klassen ook geen onderwijs krijgen. “We proberen met man en macht groepen zoveel mogelijk op school te houden. Daar moeten we dan ook creatief in zijn. Ik was gisteren nog op een school waar de directeur voor de klas is gaan staan.”

Mariël van der Lee is woordvoerder van PCOU. Een koepel waar dertig basisscholen en twaalf middelbare scholen in Utrecht bij aangesloten zijn. “Net als in het hele land zien we de besmettingen oplopen, het zijn veel gevallen en veel klassen worden erdoor geraakt. Kinderen en leraren laten zich voortdurend testen. Hier en daar zien we ook dat hele klassen naar huis gestuurd worden. Met kunst- en vliegwerk proberen we het onderwijs zoveel mogelijk draaiende te houden.”

Schade

Joany Krijt is voorzitter van de Utrechtse Onderwijs Agenda en sprak dinsdag met de Utrechtse gemeenteraad over de problemen. Dat gesprek is hier terug te kijken, we citeren haar: “We zijn heel erg blij dat al het onderwijs weer open is, maar dit betekent niet dat we zorgenvrij zijn. Integendeel zelfs. (…) Wat we zien is dat met de huidige quarantaineregels enorm veel klassen naar huis worden gestuurd.” Op dit moment wordt een klas dus naar huis gestuurd als drie leerlingen positief zijn getest: “En dat is een flinke optelsom als je kijkt naar het aantal besmettingen in Utrecht.” Volgens Krijt zijn de problemen groot, ze heeft dan ook flinke zorgen. “Dus ja, we zijn dan wel weer open, maar het feitelijke fysieke onderwijs dat we kunnen geven in het primair- en voortgezet onderwijs laat echt te wensen over. Daar maken we ons ernstig zorgen over, over het welzijn van onze leerlingen.”

‘Het is een heel belangrijke periode voor de ontwikkeling van kinderen’

Krijt: “Als je kijkt naar de schade die onze leerlingen oplopen (…) zien we nu ook in verschillende onderzoeken dat er zorgen zijn over basisvaardigheden zoals rekenen en taal.” Verder vertelt Krijt dat er ook achterstanden kunnen ontstaan op sociale vaardigheden. “En dat is niet zomaar opgelost met geld en extra bijlessen. Want het is een heel belangrijke periode voor de ontwikkeling van kinderen, op het moment dat je daar wat mist heb je daar heel erg lang last van.”

Krijt benoemt ook het dilemma in het belang tussen het tegengaan van besmettingen en het welzijn van leerlingen. “Dat is namelijk nog weleens tegenstrijdig.” Want de meeste jonge kinderen worden nauwelijks ziek van corona. “Dan is het een griep plus, maar we sluiten wel scholen om die besmettingen naar beneden te krijgen. Dat is echt een ingewikkeld vraagstuk.” Met de huidige quarantaineregels en het aantal besmettingen kan je volgens Krijt nauwelijks spreken van ‘de scholen zijn weer open’. “Het is ontzettend ontwrichtend.”

Quarantaineregels

Niet alleen de betrokkenen in het onderwijs waarschuwen voor ontwrichting. Ook vanuit het kabinet klonk tijdens de laatste persconferentie hetzelfde geluid. Hoewel omikron mogelijk minder ziek maakt, kunnen de tienduizenden dagelijkse besmettingen er wel voor zorgen dat onderdelen van de maatschappij stil komen te liggen. Iets wat dus al zichtbaar wordt in het onderwijs. De Stichting Voor Werkende Ouders spreekt over een gatenkaas in het onderwijs: “Kinderen zitten door alle besmettingen en quarantaineregels zoveel thuis dat er nauwelijks nog sprake kan zijn van onderwijs, hoe hard leerkrachten en docenten hun best ook doen.”

Maar wat is dan de oplossing? Het aanpassen van de quarantaineregels is een van de mogelijkheden die besproken worden. “Het is de vraag hoe lang we dit beleid kunnen volhouden”, zegt Aura Timen van het RIVM en het OMT tegen de NOS. Er is daarom besloten dat het OMT vrijdag 21 januari de huidige quarantaineregels voor scholen onder de loep gaat nemen. Van Hoepen van SPO Utrecht zegt daarover: “Wij zijn natuurlijk geen virologen, we kijken naar de keuzes die gemaakt worden en we volgen de regels op. Maar we hebben wel de hoop dat er gericht gekeken gaat worden naar de quarantaineregels voor groepen en leraren. Het is ontzettend vervelend dat zoveel Utrechtse leerlingen geen onderwijs op school kunnen krijgen. Het betekent ook veel voor al die ouders die thuis met de kinderen zijn. We wachten vol spanning af.”