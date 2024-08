Schoolgebouwen in Utrecht worden gesloopt, maar wat komt ervoor terug? Bewoners mogen meedenken

Twee oude schoolgebouwen in Vleuten-De Meern in Utrecht worden momenteel gesloopt omdat het onderhoud te duur is. Straks is er dus een lege plek in de wijk en hoe die locatie opgevuld gaat worden is nog niet bekend. Er wordt daarom gezocht naar een tijdelijke invulling en bewoners kunnen daar suggesties voor indienen.

Het gaat om twee oude schoolgebouwen aan de Ten Veldestraat in de wijk Vleuten-De Meern, onderdeel van de gemeente Utrecht. Beide gebouwen verkeren in slechte staat en worden niet meer gebruikt. Omdat het onderhoud te duur is gaat de sloopkogel erin.

Eerst wordt door een specialistisch bedrijf het asbest weggehaald en daarna gaan beide gebouwen tegen de vlakte. De gymzaal, het speeltuintje en de parkeerplaatsen bij de oude schoolgebouwen blijven wel bestaan.

Ideeën

De sloop is inmiddels begonnen en de gemeente verwacht dat de werkzaamheden half september klaar zijn. Er is nog geen nieuw plan voor de ruimte die nu ontstaat. Daarom wordt gezocht naar een tijdelijke invulling.

“Wat dat wordt zijn we nu aan het onderzoeken. Als u ideeën voor een tijdelijke invulling heeft, neem dan contact op met Wijkbureau Vleuten-De Meern”, aldus de gemeente Utrecht.