Schooljaar in Utrecht begonnen met groot lerarentekort; mogelijk weer online onderwijs

Het lerarentekort in Utrecht was bij de start van het nieuwe schooljaar groot. Alleen al in Utrecht was er bij de start na de zomervakantie een tekort van 40 tot 45 fulltimers en dat kan ertoe leiden dat basisscholen gedwongen worden om leerlingen te verdelen of over te schakelen op online onderwijs. Wethouders van de vier grote steden en Almere zijn met de minister in gesprek over een nieuwe, intensieve aanpak van het lerarentekort in het basisonderwijs.

Het basisonderwijs in de stad komt zowel leerkrachten tekort, als schoolleiders en mensen voor de ondersteunende functies. In vergelijking met vorig jaar staat het er slechter voor, toen ging het schooljaar van start met net voldoende bezetting. Dat is nu dus niet gelukt.

Als het scholen niet lukt om met een volledige bezetting te starten, kan dat ertoe leiden dat ze gedwongen worden om terug te vallen op het verdelen van leerlingen of online onderwijs. “Dat is na periodes van lockdown voor veel leerlingen risicovol. Zonder voldoende personeel komen de kwaliteit van onderwijs en het creëren van gelijke kansen voor ieder kind direct onder druk te staan”, aldus wethouder Anke Klein in een brief aan de gemeenteraad.

Oorzaken

Volgens de gemeente zijn er verschillende oorzaken voor het lerarentekort in de stad. Zo is het voor leraren die nieuw in de stad zijn lastig om een betaalbare woning te vinden en verdienen leraren in het basisonderwijs en speciaal onderwijs minder dan leraren in andere sectoren.

Ook de introductie van het ‘Nationaal Programma Onderwijs’ speelt mee in het tekort. Het ministerie heeft binnen dat programma geld uitgetrokken om coronavertragingen aan te pakken. De uitvoering van het programma begon begin dit jaar en zorgde deze zomer voor een snelle groei van de werkgelegenheid in onderwijssectoren en andere sectoren waarbinnen gewerkt wordt met jeugd.

Voor het zomerreces ontstonden veel vacatures, waardoor volgens de gemeente op het laatste moment veel verschuivingen zijn geweest. Scholen zouden ook niet voldoende personeel hebben om het Nationaal Programma Onderwijs uit te voeren.

Aanpak en investeringen

De wethouders van de vier grote steden en Almere gaan in gesprek met de minister over een samenhangende, intensieve aanpak en ‘structurele investeringen die nodig zijn om om het tij te keren en kinderen alle ontwikkelkansen te kunnen blijven bieden die zij verdienen’.

De gemeente en schoolbesturen werken ook nog samen aan de uitvoering van het programma Utrecht Leert, waarmee de personeelstekorten ook moeten worden teruggedrongen.