Schoonmaak van met dieselolie vervuilde Oudegracht in Utrecht gaat ook vrijdag verder

De schoonmaakwerkzaamheden van de Oudegracht en het water bij de Weerdsluis in Utrecht gaan vandaag verder. Het water is donderdag vervuild geraakt met dieselolie. De geur van dieselolie is in de omgeving te ruiken, maar er is geen ontbrandingsgevaar.

Op verschillende plekken zijn olieschermen geplaatst om verdere verspreiding tegen te gaan. Medewerkers zijn vrijdagochtend vooral rond de Weerdsluis bezig, waar de dieselolie als drijflaag nog goed te zien is op het water. Ook andere rommel in het water dat zich verzamelt rond de sluis moet worden opgeruimd. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden liet donderdag weten dat nog onbekend is wat de oorzaak is van de vervuiling.