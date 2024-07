Schoonmaker overlijdt na dienst bij Utrecht Centraal, collega in ziekenhuis

Een schoonmaker is woensdagavond overleden nadat hij eerder onwel werd in een trein op het opstelterrein bij Utrecht Centraal. Een collega van hem is ook onwel geworden en ligt in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar het incident.

De slachtoffers werden dinsdagochtend onwel na hun werkzaamheden op het opstelterrein bij Utrecht Centraal, een plek waar treinen worden schoongemaakt door Vebego.

Collega’s merkten dat het niet goed ging met de twee schoonmakers. Ze riepen de hulpdiensten in, waarna het tweetal naar het ziekenhuis werd gebracht. Een van de schoonmakers overleed de volgende dag.

Vreselijk

De NS noemt de gebeurtenis ‘vreselijk’. “Allereerst voor de mensen zelf en de nabestaanden, maar ook voor alle NS medewerkers en mensen van het schoonmaakbedrijf”, zegt woordvoerder van de NS, Erik Kroeze.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie doet op dit moment onderzoek. Wel is het terrein officieel weer als veilig bestempeld. “De hulpdiensten hebben alle controles uitgevoerd die nodig waren”, zegt Kroeze.