Schoten gelost bij Vlampijpstraat in Utrecht; Politie zoekt getuigen

Onbekenden hebben in de nacht van maandag op dinsdag met een vuurwapen geschoten in de omgeving van de Vlampijpstraat in Utrecht. De politie is op zoek naar getuigen.

Het incident vond rond 04.40 uur plaats. Bij de politie kwam de melding binnen dat er schoten waren gehoord in de buurt van de Vlampijpstraat en het Julianapark. Ook hoorden getuigen dat er na het voorval een scooter wegreed.

Agenten die op de melding afkwamen vonden een aantal legen hulzen op straat. Daarna is er een onderzoek gestart. Zo worden beelden teruggekeken en ook is de politie momenteel bezig met een buurtonderzoek.

Of de schutters ook een doelwit hadden is niet bekend. De politie is op zoek naar getuigen.