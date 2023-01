Schrijver Lily Monori van Dijken wint Vrouw in de Media Award 2022 Utrecht

Schrijver en spreker Lily Monori van Dijken uit Utrecht heeft de Vrouw in de Media Award 2022 Utrecht gewonnen. Monori van Dijken vraagt aandacht voor de pleegzorg. Dat doet ze in columns, een boek en via interviews. Ook is ze nu verkiesbaar als landelijke Vrouw in de Media 2022.

Lily Monori van Dijken is een van de tien genomineerde vrouwelijke experts uit Utrecht. “Daar is uiteindelijk een mooie top drie voor de provincie Utrecht uit gekomen”, laat de jury weten. Lily kreeg de meeste stemmen samen met schrijver Marion Bloem en bestuurder Fawzia Nasrullah.

Pleegzorg

De jury koos voor Lily Monori van Dijken, omdat zij de media weet te vinden met een ‘positief verhaal over inclusiviteit’. “Met haar columns, boek en via interviews brengt zij haar ervaringen als pleegkind naar buiten.”

‘Krachtige vrouw’ wordt door de stemmers meerdere keren genoemd als motivatie om voor Monori van Dijken te stemmen. “Door de aandacht die Lily vraagt voelen pleegkinderen zich gezien en komt er meer begrip van de omgeving voor pleegouders en pleegkinderen.” zeggen de stemmers.

Award

Tot en met 31 januari is de stembus voor Vrouw in de Media 2022 geopend. Op 6 februari wordt de winnaar bekend gemaakt. Stemmen kan via de website van Vrouw in de Media Award.

De initiatiefnemers van de Vrouw in de Media Award zijn Janneke van Heugten van expertdatabase Vaker in de Media en Marga Miltenburg van Sprekersbureau ZijSpreekt. Zij zetten zich in voor het vergroten van de zichtbaarheid van vrouwelijke deskundigen in de media.