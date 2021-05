Schulden van meeste Utrechtse slachtoffers toeslagenaffaire worden niet overgenomen door de gemeente

De gemeente is niet van plan de schulden van de meeste Utrechters die slachtoffer zijn in de toeslagenaffaire over te nemen. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de oproep van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om een wirwar aan lokale oplossingen te voorkomen. Een bepaalde groep wordt echter wel versneld geholpen door de gemeente. Dat zei wethouder Linda Voortman donderdag tijdens het vragenuur in de gemeenteraad.

De toeslagenaffaire heeft voor veel leed gezorgd en nog steeds is de afhandeling volop bezig. Eerder deze maand riep een grote meerderheid van de lokale politiek op de schulden van Utrechtse gedupeerde ouders over te nemen en af te betalen.

Wet

De wethouder zegt het in zoverre eens te zijn met de fracties dat de ouders zo snel mogelijk zekerheid en duidelijkheid moeten krijgen. “We zouden ook het liefst alle gedupeerde Utrechters meteen helpen om hun schulden definitief op te lossen. Zonder regeling van het Rijk kan het voor de meeste gedupeerden helaas niet. Er moet onder andere nog een wet worden aangenomen om de kwijtschelding van overheidsschulden te regelen en er worden ook landelijke afspraken gemaakt met andere schuldeisers.”

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft opgeroepen te wachten tot Den Haag de regeling in orde heeft. “Daarmee voorkom je een wirwar aan lokale oplossingen die de landelijke oplossing juist bemoeilijkt”, aldus de wethouder.

Saneringskrediet

Er is echter een groep gedupeerde Utrechters die wel versneld door de gemeente geholpen kan worden. “Dat zijn gedupeerden met een saneringskrediet. Die gaan we nu al kwijtschelding geven. Wij zijn in die gevallen ook de enige schuldeiser. De andere schulden zijn eerder al afgekocht en deze ouders helpen we hiermee om de hoogste schulden sneller af te sluiten.”

De wethouder gaf tot slot aan dat de gemeente zich niet als schuldeiser bij gedupeerde ouders zal melden.

Wachten

Rick van der Zweth, fractievoorzitter van de PvdA, zegt dat de Utrechtse slachtoffers van de toeslagenaffaire nu nog steeds moeten wachten. “De schulden worden voor iedereen met een sanering kwijtgescholden, maar helaas niet voor alle gedupeerden. Zo blijft het wachten voor ze. Wat ons betreft neemt de gemeente zo snel mogelijk alle schulden over.”