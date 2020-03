Schuldenaanpak gemeente Utrecht kan beter

Er moet volgens de gemeente Utrecht meer gebeuren om inwoners met schulden te helpen. In de zomer van 2019 ging de aanpak Utrecht Schuldenvrij van start. Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat er successen zijn geboekt, maar ook dat er zaken anders moeten.

Zo lukt het nog onvoldoende om Utrechters blijvend uit de schulden te helpen. Voor deze groep is langere en intensievere begeleiding nodig. Ook lukt het nog onvoldoende om schulden vroegtijdig aan te pakken. Nu is het zo dat inwoners met financiële problemen pas na vijf jaar hulp zoeken. Daarnaast is de gemiddelde schuldenlast ten opzichte van vorig jaar toegenomen.

Uit de analyse blijkt ook dat steeds meer mensen met financiële problemen hulp zoeken. Ruim 1.500 inwoners hebben een verkenningsgesprek gehad en dat is een forse stijging ten opzichte van 2018. Ook is gebleken dat meer mensen hun schulden aflossen.

Laagdrempelig

De stijging van het aantal hulpzoekenden hoeft overigens niet te betekenen dat er meer Utrechters in de schulden zitten. Uit de analyse blijkt namelijk ook dat de toegang tot schuldhulpverlening laagdrempeliger is geworden.

“Met de actieagenda hebben we mooie stappen gezet in de richting van een schuldenvrij Utrecht. We zijn er nog lang niet, maar bereiken wel steeds meer Utrechters. De ambitie is dat alle Utrechters rondkomen, meedoen en schuldenvrij zijn”, aldus wethouder Linda Voortman