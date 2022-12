Scooterrijder zet aanrijding in scène op de Burgemeester Reigerstraat in Utrecht en vraagt om cash van bestuurder

Een automobilist is op donderdag op de Burgemeester Reigerstraat slachtoffer geworden van een aanrijding, die een scooterrijder expres veroorzaakte. De bestuurder van de scooter wees vervolgens de automobilist aan als schuldige en wilde daarop meteen veel cash geld zien.

“Denk je nietsvermoedend een rotonde op te rijden, heb je ineens een ‘aanrijding’ met een scooter. En die wil meteen geld zien, buiten de verzekering om”, omschrijft Politie Utrecht Centrum op Instagram.

De scooterrijder wilde vervolgens direct veel geld in cash, terwijl de schade relatief meeviel. “En dit moest per se buiten de verzekering om afgehandeld worden.” De politie laat ook weten dat het slachtoffer door het ingrijpen van een alerte omstander geen geld heeft gegeven. De scooterrijder vluchtte daarna weg.

“Kom je zelf in zo’n hachelijke situatie zoals hierboven beschreven? Vul dan áltijd je verzekeringspapieren in en betaal geen cash geld”, drukt de politie mensen op het hart.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg hebben samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode gemaakt en dat is nu te bestellen in de DUIC shop! Bestel hier een exemplaar in de voorverkoop.