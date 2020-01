Scooterrijder zwaargewond na ongeval op ‘t Goylaan

Bij een eenzijdig ongeval op ’t Goylaan is een scooterrijder zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is een 47-jarige vrouw uit Utrecht.

Zij is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie is een onderzoek gestart en zoekt getuigen die gezien hebben hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Zij reed op het fietspad vermoedelijk in de richting van Lunetten.

Het ongeluk gebeurde rond 08.00 uur op Nieuwjaarsdag bij de kruising met ‘t Goyplein. Vanwege het ongeval is de weg enige tijd afgesloten geweest voor onderzoek. Inmiddels zijn alle rijbanen weer vrij.