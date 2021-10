On The Move scoort met sport voor jongeren in Utrecht

Dit verhaal is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Utrecht. In deze verhalenserie leest u hoe Utrecht investeert in de kwaliteit en toekomst van de stad om snel en sterk uit de coronacrisis te komen. Mensen die hard zijn geraakt door de crisis krijgen extra hulp. Werkzoekenden krijgen goede begeleiding en scholing. Er is extra steun voor evenementen, sport, cultuur en welzijn en er wordt versneld geïnvesteerd in projecten op bijvoorbeeld het gebied van wonen, verkeer en groen. Dat doet de gemeente Utrecht, samen met het rijk, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Lees hoe Utrecht snel en sterk uit de crisis komt.

“Dat was een mooi doelpunt”, roept wethouder Maarten van Ooijen terwijl de bal alweer van speler naar speler wordt geschoten. Hij staat samen met Joris van Velthooven en Inge Voorhout langs de lijn bij het Cruyff Court in Ondiep. Tientallen kinderen zijn bezig met een pot voetbal. De drie langs het kunstgrasveld zien het graag; zo veel mogelijk Utrechters aan het sporten. Maar, zo zeggen ze ook, dat is nog niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Terwijl Van Velthooven en Voorhout vooral hun blik op het veld hebben, vertellen ze dat ze werken bij On The Move Sportvrienden. Voorhout is een van de drijvende krachten achter het initiatief: “Wij willen zo veel mogelijk jongeren in beweging krijgen. Er zijn veel jonge mensen voor wie sporten niet iets vanzelfsprekends is. Dit zijn vaak jongeren met wat zwaardere problematiek, die ergens aangemeld zijn of bekend zijn bij jeugdzorg organisaties. Vaak lukt het niet om ze daar naar begeleiding of hulp toe te bewegen. Deze jongeren brengen wij letterlijk en figuurlijk in beweging om zo verder te kunnen met hun toekomst.”

On The Move Sportvrienden is een Utrechts initiatief dat gelooft in de kracht van sporten en bewegen. Daarbij is sporten niet alleen lichamelijk gezond, het zorgt ook voor geestelijke fitheid. Het kan jongeren zelfverzekerder maken, het kan ze leren hoe ze makkelijker in teams kunnen samenwerken en het kan ze ook gewoon een hele leuke tijd bezorgen. On The Move heeft verschillende programma’s op het gebied van sport. Voorhout: “Wij koppelen bijvoorbeeld jongeren aan onze ‘sportvrienden’. Die sportvrienden zijn jonge studenten die graag als motivator en vooral ook als vriend samen met de jongeren gaan sporten.”

Van Velthooven is zo’n sportvriend en werkt als trainer bij On The Move. “Tijdens mijn mbo-studie heb ik hier stage gelopen en ik vond het zo leuk dat ik hier wilde blijven werken. Als Sportvriend ga ik simpel gezegd samen sporten met jongeren die zich hebben opgegeven. Het is heel fijn om andere jongeren te kunnen motiveren om te gaan bewegen.”

Deelnemers aan het traject Sportvrienden gaan vijf tot tien weken lang een sport naar keuze beoefenen. Van Velthooven: “Dat kan voetbal zijn, maar ook boksen, padel, tennis en ja, ook snowboarden, muziekvrienden en virtual reality-sporten. Als er maar beweging letterlijk en figuurlijk in het leven van de jongere komt wordt.” Voorhout vult aan: “Sporten is eigenlijk niet eens het doel van het traject, maar het middel om jongeren weer vertrouwen te laten krijgen in zichzelf en de toekomstin contact te brengen met anderen en ze te leren zelfverzekerd en zelfstandig te zijn.” Van Velthoven: “Tijdens het sporttraject ben ik natuurlijk ook echt een vriend voor iemand, niet alleen een sportmaatje.”

Sport en welzijn

Wethouder Maarten van Ooijen is in Utrecht onder meer verantwoordelijk voor alles wat er op sportgebied gebeurt. Hij vindt On The Move dan ook een mooi initiatief: “Het is prachtig dat welzijn en sport hier samenkomen. Een combinatie die ik graag veel vaker zou willen zien. Die twee werelden versterken elkaar. Je ziet hier ook aan deze kinderen die voetballen op het Cruyff Court dat er gelachen wordt, dat ze samenwerken, gezond bezig zijn, allemaal positieve dingen. Van sporten krijg je veel energie en zelfvertrouwen. Maar het is niet voor iedereen even makkelijk om zomaar alleen bij een reguliere sportvereniging aan te sluiten, daarom is het goed dat we dit soort organisaties hebben in Utrecht die daar bij helpen.”

Van Ooijen heeft zelf altijd gesport, maar snapt dat het goed is om een extra steuntje in de rug te krijgen. “Ook ik werd extra gemotiveerd door mijn sportvrienden, ook als ik een keer minder zin had.”

Tijdens de coronacrisis zag Van Ooijen dat veel jongeren thuis kwamen te zitten doordat het onderwijs vanuit huis gebeurde en zelfs het sporten even aan banden werd gelegd. Tegelijkertijd zagen ze bij On The Move veel meer aanmeldingen en vraag naar sportvrienden. Veel jongeren met ernstige problematiek. Van Ooijen: “Het laat zien dat het een lastige periode is geweest. Vanuit de gemeente investeren we nu dan ook in het herstel om zo veel mogelijk jongeren aan het sporten te krijgen, en ook zij die daarbij nog een sportvriend kunnen gebruiken.”