Scouting in Utrecht mag straks toch weer vuurtje stoken, maar moet zich wel aan 12 spelregels houden

De verschillende scoutingsgroepen in Utrecht krijgen toch een uitzondering op het houtstookverbod. Dit betekent dat zij weer een vuurtje mogen stoken, maar dat mag alleen als zij zich aan de spelregels houden. Zo mogen zij alleen een kampvuur maken wanneer het een educatief doel dient, moeten de leden leren over de schadelijke effecten van houtstook en mag er alleen gestookt worden op eigen terrein. Daar komt bij dat er altijd een papier of scherm moet zijn waarop de spelregels staan.

Ongeveer een jaar geleden werd bekend dat het in Utrecht vanaf 1 januari 2025 verboden wordt om buitenshuis een vuurtje te maken. GroenLinks en de Partij voor de Dieren hadden hierover een voorstel ingediend en dat werd door gesteund door een meerderheid van de gemeenteraad.

Na het besluit heeft Scouting Nederland laten weten bezorgd te zijn over het verbod, en pleitte voor een uitzondering voor alle scoutingverenigingen. Verschillende politieke partijen erkenden deze zorgen en steunden het verzoek voor de uitzondering.

“De zorgen en vragen van de scoutingverenigingen zijn bij ons bekend”, zei wethouder Eva Oosters destijds. “Het initiatiefvoorstel is mede onderbouwd met het belang van bescherming van bewoners, ook jonge bewoners. Het ligt dus niet voor de hand dat we al snel met een uitzondering op dit nieuwe voorstel […] zullen komen.”

Ontheffing

Inmiddels, ruim een jaar later en nog maar een paar weken verwijderd van het verbod, blijkt er toch een uitzondering te komen voor de scouting. Het gaat om zestien verenigingen die vallen onder de Scouting Regio Drie Rivieren Utrecht (RDRU).

“Houtstook is een belangrijke vaardigheid voor het leren overleven in de natuur en is daarmee onlosmakelijk verbonden aan het educatieve programma van de scouting. We vinden dat deze educatieve meerwaarde voldoende grond is voor het verlenen van een ontheffing”, schrijft het college van B&W in een brief aan de raad.

Die ontheffing is niet vrijblijvend, de verenigingen moeten zich namelijk wel aan een aantal spelregels houden. Zo mag er alleen gestookt worden om les te geven over bijvoorbeeld overleven in de natuur. Ook moeten de leden onderwijs krijgen over de schadelijke effecten van houtstook.

Uitgeprint

De scoutinggroepen moeten omwonenden informeren en moeten een klachtenprotocol hebben. Ook moeten ze rekening houden met de Stookwijzer; zo mag er geen vuur gemaakt worden bij code oranje. Daarnaast moet de leiding de spelregels altijd uitgeprint of digitaal meedragen. “Bij het niet naleven van bovenstaande spelregels en/of structurele klachten over overlast kan de ontheffing worden ingetrokken”, luidt de laatste spelregel.

Het college schrijft tot slot dat er ‘uiterst voorzichtig’ wordt omgesprongen met uitzonderingen. “Zeker als er minder schadelijke alternatieven zijn voor houtrook. Echter, we zien ook een unieke meerwaarde in de manier waarop de scouting kinderen vanuit een professioneel ontwikkelde leerlijn onderwijst in de vaardigheden die nodig zijn om zonder technische hulpmiddelen te overleven in de natuur.”