Seizoenkaartverkoop FC Utrecht breekt alle records

FC Utrecht heeft in slechts één week tijd al ruim 3.100 seizoenkaarten verkocht. Daarmee wordt volgens de club het record van vorig jaar ruimschoots verbroken.

Toen werd dit aantal ‘pas’ behaald na 26 dagen. FC Utrecht werd in 1970 opgericht en begint dit jaar aan het 50e voetbalseizoen. Wellicht heeft dit jubileum te maken met de snelle seizoenkaartverkoop.

Op de Bunnikside worden relatief gezien de meeste seizoenkaarten verlengd. Al 33 procent van de supporters heeft daar een plekje voor volgend seizoen bemachtigd. Op de Noordtribune ligt dat percentage op 30 procent, gevolgd door de Zuidtribune met 29 procent.

Leeftijd

Wat volgens FC Utrecht opvalt is dat met name de oudere supporters hun seizoenkaarten tot nu toe hebben verlengd. In de leeftijdsgroep tot 18 jaar heeft 24 procent al verlengd, in de categorie 19 en met 39 jaar is dat 29 procent, voor de groep 40 tot en met 64 jaar geldt op dit moment een verlengpercentage van 32. Bij de seizoenkaarthouders die 65 en ouder zijn heeft 33 procent al verlengd.

Vanwege het 50-jarig jubileum heeft FC Utrecht ook een speciaal voetbalshirt op de markt gebracht. Op de achterkant van het Samen Utrecht-shirt komen 1970 namen van supporters te staan.