Sekswerkers kunnen voorlopig nog niet aan de slag op tippelzone Europalaan

De sekswerkers op de tippelzone aan de Europalaan mogen voorlopig nog niet aan het werk. Dit willen ze wel, ze werken daarom samen met de Tussenvoorziening om dit mogelijk te maken. Het kan nog een aantal weken duren voordat er een veiligheidsprotocol is.



Op 1 juli werden de coronamaatregelen versoepeld van ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’. Dit betekende dat naast sportscholen, casino’s en sauna’s ook de seksbranche weer klanten mag ontvangen. Maar de Utrechtse sekswerkers en de Tussenvoorziening werken eerst nog aan een plan om de protocollen voor sekswerkers om te vormen naar die voor de tippelzone. Daarvoor maken ze gebruik van de regels die voor contactberoepen en de seksbranche zijn opgesteld.

Hygiëne sekswerkers en hulpverleners

Het is vooral van belang dat er op een veilige en gezonde manier kan worden gewerkt wanneer de tippelzone weer wordt geopend, stellen burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. Zo wordt er samen met de sekswerkers gekeken naar de juiste manier om desinfectie voor en na klantcontact te realiseren. Bijvoorbeeld op de afwerkplek, of op de zone zelf.

Het is ook van belang dat artsen en hulpverleners die de sekswerkers ondersteunen weer veilig kunnen werken. In de Huiskamer Aanloop Prostituees (HAP) kunnen de tippelaarsters terecht voor een gesprek of hulpverlening met artsen. Daar zullen nu spatschermen worden geplaatst, zonder dat er te veel ruimte verloren gaat. Ook wordt er mogelijk een mobiele badkamer naast de huiskamer neergezet en een overkapping geplaatst voor de werkers die even willen schuilen of uitrusten.

Opening

Voor de opening van de tippelzone wordt vooralsnog ingezet op zo snel mogelijk, maar de verwachting is dat het nog een aantal weken gaat duren. “Als de adviezen op de protocollen binnen zijn en de benodigde maatregelen zijn uitgevoerd, voert de GGD regio Utrecht een inspectie ter plaatse uit.” Aldus de gemeente. “Als daar een positief advies op volgt, zullen wij het schorsingsbesluit opheffen en kan de tippelzone weer in gebruik worden genomen.”